Vandaag gaan op Bonaire de meeste scholen weer open. Onderdeel van de voorlichting over het coronavirus op scholen is het filmpje “Held tegen corona”.

In dit filmpje is te zien wat het coronavirus is en het bevat een aantal tips over hoe je de verspreiding van het virus kunt stoppen. Een verzoek aan de ouders om dit met hun kinderen te bespreken. Voorkom corona thuis en op school. Ieder van ons kan een held tegen corona zijn.

