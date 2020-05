3 Gedeeld

Avianca start vlucht vanaf Aruba | Foto: Dick Drayer

Avianca, de nationale luchtvaartmaatschappij van Colombia, heeft bij een Amerikaanse rechtbank surseance van betaling aangevraagd.

De luchtvaartmaatschappij is de op één na grootste in Latijns-Amerika, maar de passagiersactiviteiten liggen sinds maart stil vanwege het coronavirus.

De maatschappij zegt dat zij meer dan 80% van haar inkomsten heeft verloren. De hoge vaste kosten zijn daardoor niet meer op te brengen.

Avianca is de eerste grote luchtvaartmaatschappij die ten onder dreigt te gaan vanwege de pandemie.

Nodig

In een verklaring zegt het bedrijf dat het bij een rechtbank in New York om faillissementsbescherming had gevraagd. Het proces stelt de verplichtingen van een Amerikaans bedrijf aan zijn schuldeisers uit, waardoor het tijd heeft om zijn schulden te reorganiseren of delen van het bedrijf te verkopen.

Algemeen directeur Anko van der Werff zegt dat de stap nodig is om ervoor te zorgen dat de in New York genoteerde luchtvaartmaatschappij een “betere, efficiëntere luchtvaartmaatschappij wordt, die nog vele jaren actief is”.

Eerder

Meer dan 140 vliegtuigen van haar vloot worden aan de grond gehouden sinds de Colombiaanse president Ivan Duque in maart het luchtruim van het land sloot. De meeste van de 20.000 werknemers hebben onbetaald verlof.

Avianca is naast KLM de op één na langstlopende luchtvaartmaatschappij ter wereld.

De maatschappij vroeg eerder faillissement aan, in het begin van de jaren 2000, en werd toen gered door een deal met de Boliviaanse oliemagnaat Efromovich.

De luchtvaartmaatschappij groeide snel onder zijn leiding, maar een groeiende schuld leidde vorig jaar tot een overname door door Kingsland Holdings.

Luchtvaart

De pandemie van het coronavirus heeft de internationale luchtvaartindustrie een enorme slag toegebracht, aangezien regeringen reisbeperkingen en opsluitingsmaatregelen opleggen.

Het wereldwijde luchtverkeer is volgens de International Air Transport Association met 90% gedaald. Zij voorspellen dat Latijns-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen dit jaar $ 15 miljard aan inkomsten zullen verliezen – de grootste daling in de geschiedenis van de sector.

