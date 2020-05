Kralendijk- Bonaire mag niet klagen als het gaat om haar aanbod van supermarketen. Er is bepaald geen gebrek aan concurrentie en opties.

Er is door door consumentenorganisatie Unkobon geruime tijd onderzoek gedaan naar het prijspeil van de diverse aanbieders op het eiland.

Deze enquête, georganiseerd door Linkels & Partners samen met ABC Online Media, kijkt naar de andere aspecten. Wat vindt u de fijnste winkel? Welke is het best gesorteerd? Waar is het vlees het beste en waar het brood?

De enquête kijkt ook naar zaken die u graag toegevoegd zou zien als het gaat om onze lokale supermarkten.

De enquête neemt gemiddeld zo’n 5 – 7 minuten in beslag en is anoniem.

De resultaten worden gepubliceerd op Bonaire.nu.

Klik hier om de enquête in te vullen. U kunt ook de onderstaande QR code scannen met uw mobiel.