De terugkeer geschiedt via de wekelijkse vlucht van de KLM op Curaçao, waar over wordt gestapt op een charter terug naar Bonaire. Foto: Harald Linkels

Kralendijk- Na de nodige emoties, irritatie en een rechtszaak, lijkt er nu dan toch eindelijk een versnelling te gaan komen in de terugkeer van inwoners die in Nederland vastzitten. De eerste groep zal dinsdag 12 mei al naar Bonaire terug kunnen keren.

Dat valt op te maken uit een vandaag uitgestuurd persbericht. De repatriëring gaat plaats vinden via Curaçao met de KLM. Op Curaçao stappen passagiers met bestemming Bonaire via het ‘wing-to-wing’ principe over op een chartervlucht die hen naar Bonaire brengt.

Er is besloten om, zolang dit mogelijk is, wekelijks op een gecontroleerde manier een aantal mensen uit Nederland terug te laten keren. Hierdoor is er een continue stroom van repatrianten naar het eiland. Zij vliegen met een wekelijkse KLM-vlucht naar Curaçao.

Door het geleidelijk en in groepen terugbrengen, wordt volgens de autoriteiten voorkomen dat de zorgcapaciteit ineens onder druk kan komen te staan.

Volgorde

De volgorde waarin ingezetenen vanuit Nederland worden gerepatrieerd, verloopt op basis van vastgestelde objectieve criteria. Eén van deze criteria is dat mensen reeds in het bezit zijn van een retourticket naar Bonaire en de datum tot waarop dat ticket geldig zou zijn geweest.

De taskforce repatriëring streeft er met de huidige planning naar om op deze manier de meeste ingezetenen eind juni weer thuis op Bonaire te hebben. Benadrukt wordt wel dat voortgang van dit proces af blijft hangen van hoe de situatie zich wereldwijd ontwikkelt.