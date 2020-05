18 Gedeeld

Verveel je je tijdens de coronacrisis? Dat hoeft niet meer! Door de versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus openen veel bedrijven weer hun deuren. In dit artikel lees je een aantal leuke tips voor uitstapjes op Bonaire. Dus, wat ga jij dit weekend doen op Bonaire? Wat denk je van surfen? Wist je dat je op Bonaire zowel over land als op zee kunt windsurfen? Of misschien is de mangrove ontdekken meer iets voor jou?

Kajakken of surfen

Nog nooit op een kajak de mangroven van Bonaire ontdekt? Of weet je inmiddels hoe mooi dit gebied is, maar is het alweer een tijdje geleden dat je een tour hebt gemaakt? Dan is dit jouw kans! Het Mangrove Info en Kayak Center Bonaire heeft haar deuren weer geopend. In kleine groepen kun je genieten van dit stukje prachtige natuur. En ze hebben ook nog eens een speciaal lokaal tarief op dit moment! Reserveer dus snel een plek in een kajak en genieten maar!

Mangrove Kayaktour, foto: Inge Poorthuis

Ook Jibe City is zaterdag en zondag weer open. Dat betekent naast heerlijk chillen op een strandbedje, pret op het water. Nog nooit op een surfplank gestaan? Geen probleem, bij Jibe City leren ze je met plezier surfen. En als je al een echte ‘surfdude’ of ‘surfchick’ bent, kun je tijdens de opening gebruik maken van een kortingsactie. Je kunt dan surfspullen tegen een gereduceerde prijs huren.

Wil je het liever droog houden? Dan is Landsailing Adventures een mooi alternatief voor jong en oud. Vanaf volgende week zijn zij op afspraak weer geopend. Landzeilen is een spectaculaire zeilsport voor wie van wind, snelheid en avontuur houdt. Reserveer dus snel een plekje!

Met een golfkar het eiland ontdekken

Wil jij ook eens met een golfkar het eiland ontdekken? Nu er minder verkeer op het eiland is, als gevolg van de coronacrisis, is het een mooie gelegenheid hiervoor. Bij Bonaire Cruisers huur je eenvoudig een golfkar. Ze zijn momenteel geopend op afspraak. En wist je dat zij tegenwoordig ook golfkarren hebben die geschikt zijn om jouw duikspullen mee te nemen? Maar wil je duiken en heb je geen eigen duikuitrusting, geen probleem, dan kun je dit er gewoon bij huren.

Op pad met een golfkar

Washington Slagbaai

Vandaag zal ook Washington Slagbaai Nationaal Park weer heropenen. Dus dat wordt dit weekend de Brandaris beklimmen of snorkelen bij Wayaka. Maar ook genieten van zon, zee en strand bij Boka Slagbaai behoort tot de opties. Houd er wel rekening mee dat je voor 12:00 uur (in plaats van 14:00 uur) binnen bent, daarna laten ze geen bezoekers meer toe. Er mogen maximaal 50 bezoekers tegelijkertijd in het park aanwezig zijn, dus vroeg vertrekken is een must.

Heb je geen geschikte auto om het park in te kunnen? Bij AB Carrental kun je die huren. Minimale huurperiode is een week, dus je hebt ook nog wat tijd over om te genieten van andere leuke rondritten over het eiland.

Snorkelen in Washington Slagbaai NP, foto: Inge Poorthuis

Liever wellness

Zoek je iets minder actiefs? Wat dacht je van een heerlijke spa-behandeling? Elegance Health & Beauty Spa is, met in acht neming van de coronamaatregelen, geopend. Voor moederdag hebben ze ook nog eens leuke aanbiedingen. Ook bij Bio Aesthetics kun je gewoon terecht. Kies je daar voor drie behandelingen samen, dan krijg je korting in de maand mei. Verwen jezelf of je moeder en plan een afspraak.

Het eiland af

Droom je van een reis naar een nieuwe bestemming? Een rondreis door een prachtig land? Een avontuurlijke of juist relaxte vakantie? Een wereldstad bezoeken? Of wil je op familiebezoek? Dat kan nu even lastig zijn door het geldende vliegverbod en de andere reisbeperkingen. Maar waarom zou je niet alvast plannen maken voor na de coronacrisis? Bonaire Travel en Tours kan je daarbij helpen. De allround reisspecialisten kunnen jouw volgende vakantie van A tot Z regelen.

