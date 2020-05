2 Gedeeld

Beleidsadviseur C Ruimtelijke Ordening (WO) 39,5 uur p/w

De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid m.b.t. tot de openbare ruimte en economische ontwikkeling van Bonaire. De werkzaamheden binnen de afdeling Beleid & Projecten bestaan uit: het ontwikkelen van beleid, adviseren en ondersteunen van het bestuurscollege bij de besluitvorming het over ruimtelijk, economisch en milieu-technisch beleid en het uitvoeren van diverse projectmatige activiteiten.

Wat ga je doen?

Het vormgeven van de ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire is een van de belangrijkste uitdagingen van het eiland. Uitgangspunt is dat Bonaire daarbij groeit met behoud natuur. Daarom is het vormgeven van een duurzame integrale ruimtelijke ordening en ontwikkeling, die zowel rekening houdt met de actuele economische en maatschappelijk ontwikkelingen en dilemma’s belangrijke aandachtsgebieden voor jou. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van gegevens. Je signaleert knel- en aandachtspunten en hebt oog voor in- en externe ontwikkelingen, die relevant zijn voor je beleidsveld. Je vertaalt eilandelijke en regionale ontwikkelingen naar acties voor je beleidsterrein(en) en stelt waar nodig beleidsnotities en rapportages op. Indien gewenst of noodzakelijk leg je, in samenspraak met in- en externe (overleg-)partners, voorstellen tot aanpassing van beleid of wet- en regelgeving aan het bestuurscollege voor en treed je als sparringpartner op van het management en het bestuurscollege. Daarnaast treed je op als projectleider bij de uitvoering van projecten.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je beschikt over minimaal een relevante en afgeronde WO-opleiding, minstens 4 jaar aantoonbare relevante werkervaring en vaardigheid in het schrijven van beleidsnotities en rapportages. Ook heb je ervaring in het leiden van projecten en of ontwikkelingsprogramma’s en heb je inzicht in het politiek- bestuurlijke krachtenveld en maatschappelijke gevoeligheden.

Je bent creatief, betrouwbaar, integer, klant-, samenwerkings-, oplossing-, resultaat- en marktgericht. Daarnaast ben je analytisch ingesteld en beschik je over de nodige politieke-, organisatie- en omgevingssensitiviteit. Je beheerst naast het Nederlands ook het Papiaments in woord en geschrift of bent bereid het Papiaments binnen afzienbare tijd te leren;

WAT BIEDEN WE?

Naast een dienstverband voor de periode van 1-3 jaar, met kans op vaste instelling, bieden wij je een salaris van maximaal $5.054,- bruto per maand (functieschaal 12) op basis van een 39,5-urige werkweek. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire voorwaarden en een verhuisregeling voor als je vanuit het buitenland reageert.

GEÏNTERESSEERD?

Reageer dan vóór 8 juni 2020 en stuur je brief en CV per mail viasolliciteren@bonairegov.com. Je sollicitatie kan je richten aan de directeur Ruimte & Ontwikkeling, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire.

Voor meer informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met de directeur a.i. R&O de heer Etienne van der Horst via +5997155383 of P&O adviseur Gerold van Elshuis via +5997155330 toestel 2124. Kijk ook op onze website www.bonairegov.com.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een vereiste voor aanstelling. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Lees ook: