Beleidsadviseur C Milieu & Natuur (WO) 39,5 uur p/w

De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van de openbare ruimte en de economische ontwikkeling van Bonaire.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Beleid & Projecten van deze directie en bestaan uit advisering, ondersteuning en uitvoering van diverse projectmatige activiteiten. Hierbij moet worden gedacht aan het initiëren en begeleiden van onderzoek, uitvoeren van evaluaties, opstellen van rapportages en adviezen, organiseren van bijeenkomsten, deelnemen aan en of leiden van diverse in- als externe (deel) projecten.

Heb jij lef en ben je stressbestendig, ondernemend en een ware doorzetter? Ben je verder sensitief, bouw je graag aan relaties en leg je verbinding zonder de gemeenschappelijke doelen uit het oog te verliezen? Ben je daarnaast betrouwbaar, klant-, resultaat-, samenwerkings- en marktgericht, politiek en organisatiesensitief, analytisch, creatief en oplossingsgericht? Is je mondelinge en schriftelijke vaardigheid van het Nederlands en Papiaments uitstekend of ben je bereid het Papiaments binnen afzienbare tijd te leren? Dan is deze functie misschien iets voor jou!

Wat ga je doen?

Binnen het team Milieu & Natuur geef met je collega’s invulling aan het beleid m.b.t. de bescherming van natuur en milieu. Deze beleidsterreinen zijn in vergelijking tot Europees Nederland sterk in ontwikkeling en zullen de komende jaren verder uitgebouwd worden. Daarbij is met name het versterken van de maatschappelijke bewustwording en betrokkenheid een belangrijke uitdaging. De afdeling werkt bij het implementeren en uitvoeren van de Wet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Wet VROM BES) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten nadrukkelijk samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en lokale stakeholders.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je beschikt over:

Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als adviseur/projectleider op dit werkterrein;

Een relevante afgeronde WO-opleiding;

Brede kennis van en ervaring met het beleids-terrein en of aanpalende beleidsterreinen;

Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving rond milieu en inzicht in de maatschappelijke context van het beleidsterrein;

Inzicht in de politieke- bestuurlijk krachtenveld en maatschap-pelijke gevoeligheden;

Ervaring met het analyseren van (beleids-) ontwikkelingen en het opstellen van beleidsnota’s, -adviezen en – rapporten; (politiek en technisch) ervaring met het uitvoeren en leiden van projecten en het verlenen van complexe vergunningen.

WAT BIEDEN WE?

Een tijdelijk dienstverband van 1 jaar met eventuele kans op verlenging. Een salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, van maximaal $5.054,- bruto per maand (functieschaal 12) op basis van een 39,5-urige werkweek. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

GEÏNTERESSEERD?

Reageer dan vóór 8 juni 2020 en stuur je brief en CV per mail viasolliciteren@bonairegov.com. Je sollicitatie kan je richten aan de directeur Ruimte & Ontwikkeling, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire.

Voor meer informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met de directeur a.i. R&O de heer Etienne van der Horst via +5997155383 of P&O adviseur Gerold van Elshuis via +5997155330 toestel 2124. Kijk ook op onze website www.bonairegov.com.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 15 juni en eventuele 2e gesprekken in de week van 22 juni 2020.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.

