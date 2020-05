1 Delen

Kralendijk – Stinapa waarschuwt de gemeenschap dat de schietoefeningen zullen worden voortgezet in het Washington Slagbaai Park. STINAPA-medewerkers hebben officiële vergunningen om te oefenen met schieten.

Stinapa wil iedereen waarschuwen om op geen enkel moment van de dag privé terrein te betreden, vooral niet na de normale openingstijden. Om de veiligheid van haar medewerkers te waarborgen, hanteren ze daarom een strikte interne communicatiestrategie om ongevallen te voorkomen.

“In het verleden hebben we echter problemen gehad met mensen Washington Slagbaai Park betreden zonder toestemming. We willen iedereen waarschuwen dat het tegen de wet is om zonder toestemming in Washington slagbaai te zijn en we kunnen de veiligheid van overtreders niet garanderen. Onze professionals gebruiken doelen en schieten altijd met een achtergrond, maar we willen vissers ook waarschuwen dat er geschoten zal worden en om deze gebieden in het marine park te vermijden. Betreed Washington Slagbaai Park onder geen enkele omstandigheid zonder toestemming.” aldus STINAPA in een persbericht vandaag.

