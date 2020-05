1 Delen

Kralendijk – Vanaf maandag 11 mei 2020 gaan de scholen weer open. Voor de papa Cornes school betekent dit vooralsnog dat zij moeten starten met een aangepast rooster. De school is door wegwerkzaamheden moeilijk bereikbaar.

De school heeft in een brief aan de ouders laten weten dat de kinderen voorlopig om de dag naar school kunnen komen. Voor de dag dat de kinderen thuis blijven worden schoolwerkjes mee naar huis gegeven.

De route via de Kaya Amsterdam, Kaya Leiden is afgesloten waardoor er alleen gebruik gemaakt kan worden van de omleiding zoals op de afbeelding in het groen aangegeven via Kaya Aruaco, Kaya Oneida of Kaya Chippewa. Hiermee is de achterzijde van de Brede School bereikbaar.

Om drukte bij het halen en brengen zoveel mogelijk te beperken heeft de school noodgedwongen gekozen voor dit aangepaste rooster.

Voor de scholen Kolegio Rayo di Solo en Strea Briante zijn door de wegwerkzaamheden geen aanpassingen nodig. Wel is de route via Kaya Sonmontuno – Kaya Mendelsshon afgesloten voor verkeer.

