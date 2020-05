2 Gedeeld

Ben jij een leidinggevende die in staat is jouw team in zijn kracht te zetten? Iemand met lef die stressbestendig, ondernemend en een ware doorzetter is? Dan is deze functie misschien wel op jouw lijf geschreven.

De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van de openbare ruimte en de economische ontwikkeling van Bonaire.

Graag komen we in contact met kandidaten die dat met ons willen vormgeven en zich herkennen in de volgende kernwaarden van de directie: betrouwbaar, omgevingssensitief, samenwerkings-, service-, oplossings- en resultaatgericht. Daarnaast ben je bereidt om de mouwen op te stropen en je schouder onder deze uitdagingen te zetten.

WAT GA JE DOEN?

Bonaire heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld en dit zal de komende jaren zo blijven. Jij houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het openbaar lichaam. Je bent in staat om je medewerkers aan te sturen op gebied van openbare werken en civiel techniek. Je neemt beslissingen bij het opstellen van het beheer- en onderhoudsplan, het omzetten daarvan in een

jaarplanning en bij het vaststellen van de begroting voor de aandachtsgebieden die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Je bent in staat om ontwerp, bestekken en tekeningen te beoordelen op onderlinge samenhang en benodigde externe afstemming van uitvoering- en beheers aspecten en doet aanbevelingen daarover, coördineert en plant diverse werkzaamheden voor het OLB. Je bewaakt de bestekconforme uitvoering van werken. Tevens hoort het organiseren en houden van voorlichting aan bewoners en de bouwsector tot je vaardigheden.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Een relevante en afgeronde Hbo-opleiding;

Minstens 4 jaar aantoonbare relevante werkervaring;

Je bent vaardig in het schrijven van beleidsnota’s en rapportages en het leiden van projecten en of ontwikkelingsprogramma’s.

Als leidinggevende haal je het beste in je medewerkers naar boven, neem je initiatieven, ben je integer, creatief, marktgericht en analytisch ingesteld en beschik je over de nodige politieke-, organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Je beheerst naast het Nederlands ook het Papiaments in woord en geschrift of bent bereid het Papiaments binnen afzienbare tijd te leren.

WAT WIJ BIEDEN

Een dienstverband voor de periode van 1-3 jaar, met kans op vaste instelling. Een salaris afhankelijk van jouw opleiding en ervaring van maximaal $4.456,- bruto per maand (functieschaal 11) op basis van een 39,5-urige werkweek. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire voorwaarden en een verhuisregeling voor als je vanuit het buitenland reageert.

GEÏNTERESSEERD?

Reageer dan vóór 8 juni 2020 en stuur je brief en CV per mail viasolliciteren@bonairegov.com. Je sollicitatie kan je richten aan de directeur Ruimte & Ontwikkeling, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire.

Voor meer informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met de directeur a.i. R&O de heer Etienne van der Horst via +5997155383 of P&O adviseur Gerold van Elshuis via +5997155330 toestel 2124. Kijk ook op onze website www.bonairegov.com.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een vereiste voor aanstelling. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

