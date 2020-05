161 Gedeeld

De nieuwe realiteit op de luchthaven zal er, zowel bij aankomst als vertrek, anders uit gaan zien.

Kralendijk – Bonaire International Airport (BIA) werkt op dit moment scenario’s uit voor de te verwachten ontwikkeling van het vliegverkeer op Bonaire.

Dit doet de luchthaven samen met het Ministerie van Infrastructuur &Waterstaat aan de hand van de eerste voorspellingen van CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation).

Ook wordt er samen gewerkt met collega-luchthavens en met internationale deskundigen. Dat vertelde luchthaven directeur Jos Hillen eerder deze week aan Bonaire.nu

Protocol

BIA heeft op verzoek van de Directie Luchtvaart van het ministerie van I&W samen met andere Nederlandse luchthavens een protocol opgesteld waarin aan de orde komt wat de luchthavens gaan doen om maatregelen te treffen tegen verspreiding van Covid19.

Dit protocol speelt een rol bij de besluitvorming van het Kabinet om de luchtvaart ‘onder voorwaarden’ weer op te starten c.q. op te schalen.

Bia heeft ruim 20 voorstellen ingediend die kunnen bijdragen aan de 1,5 meter afstand bij de afhandeling op de luchthaven. Zo zullen conform het concept protocol luchthavengebruikers bijvoorbeeld via stickers worden gewezen op de 1.5 m regel, zullen er minder stoelen beschikbaar zijn en er zullen spatschermen geplaatst worden bij de gates.

Verder zal er met extra inzet en met andere middelen schoongemaakt worden om aan de strenge hygiënische maatregelen te kunnen voldoen.

Ook bij aankomst zullen passagiers door middel van vloerstickers gewezen worden op de 1,5 meter regel voor de balies van de grensbewaking en in de aankomsthal zelf.

Volgens Hillen zal er extra overkapping moeten worden aangebracht voor diegenen die in de rij staat te wachten. De afgifte van koffers is nog een zorgpunt, waar nog een oplossing voor wordt gezocht.

Met alle voorstellen van de luchthavens wordt vanuit het ministerie een gezamenlijk implementatieplan opgesteld dat ook zal gaan gelden voor de luchthavens op de BES-eilanden.

Tijdslijn nog onbekend

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe gaf in een persconferentie dinsdagmiddag aan dat er nog geen duidelijkheid is over de opstart van het toerisme naar Bonaire. Daarnaast heeft gezaghebber Rijna al eerder verklaard dat nog geen beslissing is genomen over de opening van de luchthaven of de openstelling van het luchtruim.

