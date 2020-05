4 Gedeeld

Kralendijk – Diverse politietaken worden naar aanleiding van de Covid-19 crisis anders dan gewend uitgeoefend. De verkeersveiligheid van de samenleving op de BES-eilanden blijft voor het KPCN een prioriteit.

Om de veiligheid van zowel de burger als de agenten te waarborgen zijn er in de procedures enkele aanpassingen geweest zoals bijvoorbeeld een grotere afstand bij het afnemen van de blaastesten.

Alle controles op de wegenverkeersverordening blijven doorgaan.

Afgelopen maandag 4 mei zijn diverse voertuigen gecontroleerd en hebben ambtenaren van de politie processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder helm, getinte autoruiten en het rijden zonder rijbewijs. Ook is er geconstateerd dat diverse bestuurders nog steeds gebruik maken van een mobiele telefoon in het verkeer.



Het KPCN wijst eenieder er nogmaals op dat de verkeersregels ook in deze moeilijke tijd nog steeds toepasbaar zijn en verzoekt alle verkeersdeelnemers dringend zich daar ook aan te houden.

