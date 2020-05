27 Gedeeld

De vitrines bij Van den Tweel waren aanvankelijk vooral leeg, maar het aantal producten wordt langzaam verder aangevuld. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Wie de laatste weken bij van Den Tweel of Warehouse Bonaire inkopen deed kan het niet ontgaan zijn: het aanbod van het vlees is niet wat klanten normaal gewend waren. Bonaire.nu ging op onderzoek uit en sprak met Van den Tweel Manager Eefje van Rassel en Fresh Supplier Bonaire- manager Babet Hanegraaf.

Wie zich achter de oren krabde over de keuze van Van den Tweel om juist nu van leverancier te veranderen is niet alleen. “We krijgen veel opmerkingen over het vlees hoor meneer”, zegt een medewerkster vanochtend in de winkel.

Van Rassel verwijst, gevraagd naar de achtergrond voor de verandering, naar de manager van The Fresh Supplier Bonaire, Babet van Hanegraaf.

Van Hanegraaf herkent de kritiek. “Wij snappen het wel hoor. Wij zijn er zelf ook nog niet tevreden over. Maar er wordt hard aan gewerkt om verbetering te brengen in het aanbod en de kwaliteit”.

Prijsverhoging afgewend

De plotselinge overschakeling heeft alles te maken met een relatief grote prijsverhoging die de oude leverancier wilde doorvoeren. “Dan hadden wij onze prijzen in de supermarkten aanzienlijk moeten verhogen en dat wilden we niet”, aldus Hanegraaf. Daarnaast werden door de Azan-groep, die de Van Den Tweel Supermarkten overnam, toch al voorbereidingen getroffen om per 1 mei 2020 met een ‘eigen’ leverancier te komen die vlees levert aan zowel de eigen supermarkten als andere afnemers.

De plotselinge overschakeling zorgt nog wel voor enige problemen. “Ons nieuwe gebouw is nog niet klaar. Daarom werken wij tijdelijk vanuit het oude gebouw van Goddard Catering bij de luchthaven”. Hanegraaf legt uit dat de bedoeling was dat de overschakeling van oude naar nieuwe leverancier geleidelijker zou gaan. “Door de dreigende prijsstijging van de oude leverancier zijn we ingehaald door de feiten”, zegt ze daarover.

Meer producten

De Fresh Supplier heeft inmiddels al 21 medewerkers in dienst, waaronder drie slagers. Er wordt constant gewerkt aan de verbetering en de uitbreiding van het aanbod. “Vanaf aanstaande maandag liggen er al weer wat meer producten in de winkel”, aldus Hanegraaf.

Tot zover is het nog een beetje uittesten. “We zien nu wat er goed gaat en niet”, aldus de manager, die in Nederland bij de Albert Heijn werkte, maar inmiddels alweer meer dan een jaar op het eiland woont. “Bepaalde zaken lopen prima, maar andere dingen weer niet”.

Volgens Hanegraaf heeft ook de Coronacrisis roet in het eten gegooid. “We hebben te maken met wat vertraging, zowel als het gaat om verscheping als ook wanneer het gaat om de machines waarmee we werken”. Binnenkort komt er weer een aantal containers aan op het eiland, waarmee de groothandel vooruit kan.

De verwachting is dat de verhuizing naar het nieuwe pand, gelegen achter de Warehouse, tegen september of oktober van dit jaar plaats kan gaan vinden. Dan gaat ook de bakkerij van The Fresh Supplier van start.

