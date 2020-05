5 Gedeeld

Delta Security & Hospitality

Met inmiddels twee vestigingen op Bonaire en Curacao is Delta Security & Hospitality goed aan het groeien.

Wij leveren beveiligingsmedewerkers op beide eilanden en werken voor o.a. hotels, overheidsinstellingen, ziekenhuizen en scholen.

De nadruk van onze dienstverlening ligt in eerste instantie op veiligheid maar ook klantvriendelijkheid is heel belangrijk in ons vak.

Per direct zijn wij voor onze vestiging op Bonaire op zoek naar een:

Assistent Personeelszaken

Jij bent de rechterhand van ons Hoofd Personeelszaken. Samen vormen jullie de afdeling Personeelszaken waar de medewerkers terecht kunnen met al hun vragen. Het op een goede manier bijhouden van de personeelsadministratie is van groot belang voor onze organisatie.

Als Assistent Personeelszaken bestaan je werkzaamheden uit:

Sollicitatiegesprekken houden met potentiële nieuwe medewerkers;

Personeelsadministratie bijhouden;

AO-registratie bijhouden;

Aanspreekpunt voor de medewerkers zijn;

Assisteren bij de payroll/urenregistratie.

Wat vragen we?

Je hebt een opleiding administratie op MBO-niveau;

Bewezen ervaring in een soortgelijke functie;

Minimum leeftijd van 22 jaar;

In bezit van een rijbewijs B;

Je bent flexibel;

Je bent open minded en hebt gevoel voor culturele verschillen;

Je schrijft en spreekt vloeiend Nederlands en Papiamentu;

Beheersing Engels/Spaans is een pré.

Wat bieden we jou?

Een vast salaris in de juiste schaal;

Pensioen opbouw na een jaar in dienst;

Mogelijkheid tot het volgen van cursussen/opleidingen;

Een fulltime dienstverband van 40 uur;

Een dynamische werkomgeving.

Je kunt jouw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar: nina@deltasecuritybonaire.com

