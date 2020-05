21 Gedeeld

SGB is in het kader van Sterk Techniek Onderwijs per direct op zoek naar twee enthousiaste, vakbekwame Technisch Onderwijsassistenten (1 fte)

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving. SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

VMBO (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bestaat uit de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg. Samen met zo’n 50 enthousiaste collega’s bedienen we ongeveer 431 leerlingen die begeleiding nodig hebben in het leerproces en voorbereiding op (arbeids)deelname in de maatschappij.

Liseo Boneriano bestaat uit MAVO, HAVO en het VWO. Samen met zo’n 45 betrokken collegae bedienen we ongeveer 530 leerlingen om ze hoofdzakelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding.

Wat ga je doen?

Voor beide Units zijn we op zoek naar een Technisch Onderwijsassistent die onze docenten kan bijstaan in het organiseren van het onderwijs en assistentie biedt tijdens de lessen.

Voor het VMBO geldt het volgende:

We zijn op zoek naar iemand die praktische hulp kan geven op het gebied van techniek. Dit betreft metaaltechniek, motorvoertuigentechniek bouwkunde of elektrotechniek.

Voor Liseo Boneriano geldt het volgende:

We zijn op zoek naar iemand die praktische hulp kan bieden op het gebied van scheikunde, biologie, natuurkunde en verdere technologische toepassingen op hoger niveau.

In het algemeen:

De Technisch Onderwijsassistent ondersteunt de Techniek (of vak)docent bij het geven van interessante uitdagende technieklessen. Je motiveert, inspireert en stimuleert leerlingen, speelt in op de leefwereld van leerlingen en begeleidt leerlingen overleg met de docent Hoewel de vakdocent eindverantwoordelijke is, ben jij niet bang om je steentje bij te dragen en neem je initiatief waar nodig zodat alle leerlingen zich beter zullen ontwikkelen. Naast pedagogische ondersteuning is natuurlijk ook het didactische aspect van belang. Samen met de vakdocent zorg jij ervoor dat de kennis van de leerlingen aan het eind van het jaar op een gewenst niveau is. In het kader van sterk techniekonderwijs en het daarvoor opgestelde plan zijn wij op zoek naar bevlogen professionals die hun ervaring in de beroepspraktijk in staat zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van (nog) beter techniekonderwijs. Professionals die kunnen en durven te adviseren en in staat zijn anderen te overtuigen.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante MBO + opleiding voltooid en beschikt bij voorkeur over minimaal 3 jaar onderwijservaring en/of relevante ervaring in het bedrijfsleven. Affiniteit met en kennis van techniekonderwijs is een pre. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld. Je bent een gestructureerd en analytisch persoon waardoor je ook voor anderen een duidelijke structuur kunt aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Door jouw praktijkervaring kun je leerlingen enthousiasmeren voor de techniek en kun je jouw ideeën over de beroepspraktijk in relatie tot het onderwijs op een energieke wijze overbrengen op jouw collega’s.

Wat bieden wij?

Het betreft een baan met concrete uitdagingen en resultaten. We bieden een salaris in schaal 8 en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk woensdag 13 mei 2020 . Door op de beneden vermelde link te drukken (of te kopiëren in de internet-adresbalk) word je doorverwezen naar onze Sollicitanten Self Service met verdere instructies om te solliciteren.

https://werkenbij.sgbonaire.info

Heb je vragen, neem dan contact op met Elton Johnson, Techniek coördinator Tel +599 715 425 of: Elton.Johnson@sgbonaire.com

Let wel: de sollicitatiebrieven en CV’s dien je via de link in te leveren en niet te richten aan de coördinator.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.