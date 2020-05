Stichting Scholengemeenschap Bonaire is voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 op zoek naar een bevlogen Docent Wiskunde (0,8 tot 1 fte)

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving.

SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

Wat zijn jouw rollen en werkzaamheden?

Je geeft wiskundeles aan zowel de onderbouw als de bovenbouw van de Mavo, Havo en het Vwo. Ook ben je mentor van een klas. De docent heeft als kerntaak uiteraard het geven van onderwijs. Je motiveert, inspireert en stimuleert de leerling tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van leerlingen en begeleidt leerlingen met leer- en gedragsvraagstukken. Maar je bent ook een enthousiaste teamspeler die samen met zijn collegae onderwijsontwikkeling nastreeft, deze in afstemming zelf initieert en die structurele projecten inzet die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen en het onderwijsteam. Je beseft als geen ander dat Wiskunde geen gemakkelijk vak is voor vele leerlingen en speelt daar op een creatieve en slimme wijze op in met gebruik van jouw vakkennis en weet de zogenaamde ‘kapstokken’ te vinden die nodig zijn voor de leerlingen om hun kennis aan op te hangen en vast te houden. Je weet Wiskunde onderwijs aantrekkelijk te maken met nieuwe didactieken en inzichten.

Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijsleerproces, het bijdragen aan het onderwijsontwikkelingsproces, het bevorderen van de sociale en persoonlijke ontwikkeling en het creëren van veilig leer- en leefklimaat voor onze leerlingen. Je maakt met veel plezier jouw lesvoorbereidingen (volgens het Directe Instructie Model, DIM) en bereidt jouw lesopzet uitgebreid voor (denk aan doelen stellen, lesprogramma toelichten, terugblik, uitleg geven, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, evaluatie van de les). Je bent gewend om met programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s) te werken, je kent Magister helemaal en vult alle benodigde lesgegevens (als absentiegegevens, cijfers, lesopmerkingen) zorgvuldig in. Jouw studiewijzers werk je zorgvuldig bij en plaats je op www.digileraar.com.

Wat vragen wij van je als Docent Wiskunde?

Je hebt passie voor het onderwijs en hart voor de leerlingen. Daarnaast beschik je over een tweede graads (en liefst eerstegraads) lesbevoegdheid voor het vak Wiskunde (of de bereidheid hiervoor te studeren als je nog geen eerstegraads lesbevoegdheid hebt) en je beschikt bij voorkeur over minimaal 1 jaar ervaring als Docent Wiskunde.

Verder heb je alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk waardoor je ook goed kunt differentiëren. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je integreert jouw 21st century skills in de lessen en kan door jouw creativiteit en begrip van de complexiteit jouw vak op een begrijpelijke manier uitleggen. Ook stel je je collegiaal en plezierig op naar zowel docenten als leidinggevenden.

Wat bieden wij?

Je werkt in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als docent wordt je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer die ingaat vanaf 1 augustus 2020. We bieden een salaris dat past bij de ervaring die je hebt en de functie en taken die je vervult (schaal LB met een max. van 3927 USD bruto of bij gebleken geschiktheid LC 4460 USD bruto ) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

We starten met een tijdelijk contract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk woensdag 13 mei 2020. Door op de beneden vermelde link te drukken (of te kopiëren in de internet-adresbalk) word je doorverwezen naar onze Sollicitanten Self Service met verdere instructies om te solliciteren.

https://werkenbij.sgbonaire.info

Heb je vragen, neem dan contact op met de Unit Directeur van Liseo Boneriano; mw. L.Hercules :

Tel +599 7157580 of: Lilianne.Hercules@sgbonaire.com

Let wel: de sollicitatiebrieven en CV’s dien je via de link in te leveren en niet te richten aan de Unit Directeur.