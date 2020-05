SGB is voor het schooljaar 2020/2021 op zoek naar een enthousiaste vakbekwame Docent Maatschappijleer 2de graads/ 1ste graads voor Liseo Boneriano (1fte)

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving.

SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

Wat ga je doen?

Je verzorgt interessante uitdagende lessen. Je motiveert, inspireert en stimuleert leerlingen tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van leerlingen en begeleidt leerlingen met leer- en gedragsvraagstukken. Je initieert, in overleg met jouw team, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Je bevordert de sociale en persoonlijke ontwikkeling creëert samen met je collegae een veilig leer- en leefklimaat. Je levert uiteraard een positieve bijdrage aan jouw team en onderwijsontwikkeling en coacht collegae om samen de teamdoelen te bereiken.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante HBO of WO opleiding voltooid en beschikt daardoor over een tweedegraads of eerstegraadslesbevoegdheid Maatschappijleer.

Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk waardoor je ook goed kunt differentiëren. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Je integreert jouw 21 st century skills in de lessen. Bij voorkeur heb je minimaal drie jaren lesgeef ervaring als docent Maatschappijleer met ervaring in het geven van lessen aan de examenklassen MAVO en liefst ook Havo/VWO.

Wat bieden wij?

Je werkt hoofdzakelijk voor het MAVO team. Dit is een klein team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LB met een max. van 3927 USD bruto of al naar gelang de werkervaring LC met een max. van 4460 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

We starten met een tijdelijk contract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk woensdag 13 mei 2020. Door op de beneden vermelde link te drukken (of te kopiëren in uw internet adresbalk) wordt u doorverwezen naar onze Sollicitanten Self Service met verdere instructies om te solliciteren.

https://werkenbij.sgbonaire.info

Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Lilianne Hercules, Unit Directeur Liseo Boneriano.

Tel +599 7157580 of: Lilianne.Hercules@sgbonaire.com

Let wel: de sollicitatiebrieven, CV’s en kopieën van diploma’s dien je bij de bovenstaande link https://werkenbij.sgbonaire.info in te dienen (en niet aan de Unit directeur te richten).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.