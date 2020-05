23 Gedeeld

Kralendijk – Het is nog onduidelijk wanneer vluchten naar en van Bonaire weer kunnen starten, zodat ook de toerisme industrie weer nieuw leven kan worden ingeblazen. Dat zei gedeputeerde van Economie & Toerisme, Elvis Tjin Asjoe dinsdagavond in de persconferentie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Gevraagd of er enig zicht was op de start van vluchten met toeristen, antwoordde Tjin Asjoe ontkennend. “Dit heeft te maken met verschillende externe factoren”. De gedeputeerde gaf aan dat de situatie in de belangrijkste markten, Europa en de Verenigde Staten nog niet echt rooskleurig is. Ook kan er, zo zei Tjin Asjoe, nog een tweede golf van het virus komen in beide markten.

Tjin Asjoe zei het ook belangrijk te vinden dat Bonaire de periode van gedwongen rust goed zou benutten. “In mijn gesprekken met hoteliers en restauranteigenaren hebben we het belang besproken van een zo goed mogelijke voorbereiding van het toeristische product voor als de toeristen ons weer kunnen bezoeken”, aldus Tjin Asjoe.

Safe destination

Het is belangrijk, aldus Tjin Asjoe, dat Bonaire het kenmerk krijgt als zijnde een ‘safe destination’ en hygiëne is daarbij een gimmick om mensen naar je eiland te krijgen. “Het feit dat Bonaire maar twee cases heeft gehad kan het eiland ook een voorsprong geven als een bestemming die door toeristen als ‘veilig’ zal worden gezien”.

Lees ook: