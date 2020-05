11 Gedeeld

Met het wegvallen van het toerisme is bijna driekwart van de ondernemers minstens de helft van de omzet kwijt.

Kralendijk- Ruim zestig procent van ondervraagde ondernemers op Bonaire is door de Coronacrisis tenminste de helft van de omzet kwijt. Dat blijkt uit een enquête gehouden door adviesbureau Linkels & Partners in samenwerking met Bonaire.nu.

Bijna 50% van de ondernemers is zelfs meer dan 75% van de omzet kwijt. Het aantal ondernemers dat minder dan 25% van de omzet is verloren is het kleinst: het gaat hier om ongeveer 15% van de deelnemende ondernemers.

Ondanks het feit dat het op Bonaire niet is gekomen tot een ‘lock down’ is de meerderheid van de respondenten veel tot zeer veel omzet kwijt. Illustratie: Linkels & Partners.

Afwachtend

De meeste ondernemers die deel hebben genomen aan de enquête zijn afwachtend, doch niet overwegend negatief, als het gaat om toekomstverwachtingen. Veruit de grootste groep beschrijft zich als ‘neutraal’ als het gaat om met hoeveel vertrouwen zij naar de toekomst kijken.

Ongeveer een kwart van de ondervraagde ondernemers is negatief tot zeer negatief als het gaat over de toekomstverwachtingen. Daartegenover heeft ruim 60% neutrale-, positieve- (17,74%) of zeer positieve (4,85%) verwachtingen over de toekomst.

Ondanks de zware terugval van de omzet, heeft maar een minderheid van de ondernemers weinig vertrouwen in de toekomst. Een grote groep toont zich afwachtend. Illustratie: Linkels & Partners