Kralendijk – Per ingang van 6 mei zullen nieuwe aangepaste noodmaatregelen ingaan voor Bonaire. Deze betekenen een flinke versoepeling van de geldende maatregelen.

De lagere scholen, middelbare scholen, naschoolse opvang en creches gaan vanaf 11 mei open. Dit betekend dat vanaf 11 mei kinderen weer verplicht naar de lagere en middelbaar onderwijs gaan.

De reden dat er voor 11 mei is gekozen, is omdat er tijd nodig is voor het nemen van praktische- en hygienemaatregelen.

De scholen zullen volop informatie krijgen hoe ze extra hygienische maatregelen kunnen nemen om de kinderen, leerkrachten en zichzelf te beschermen. Kinderen hoeven geen social distancing toe te passen maar er mogen niet meer dat 50 kinderen samen in een ruimte zijn.

De leerplichtambtenaar geeft de onderwijsinstanties tot 24 mei de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen en maatregelen te nemen om zich aan deze nieuwe regels te kunnen houden. De afspraak is dat scholen op creatieve wijze voldoen aan de gestelde regels.

Ook volwassen onderwijs mag weer open maar hier wordt wel de regel van sociale distance toegepast. Ook mogen niet meer dan 50 mensen samenkomen en gelden er strenge hygiëneregels.

