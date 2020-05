2 Gedeeld

Kralendijk – Er zijn in de afgelopen dagen weer 19 mensen getest welke allen negatief waren.

Het aantal personen in quarantaine is gedaald van 96 naar 37. Vandaag zijn er 24 personen geraptrieerd, 20 personen uit Colombia en 4 personen uit Curaçao zijn in quarantiane gegaan.

De komende week is het nog steeds mogelijk om een coronatest af te laten nemen. Wanneer je een vermoeden hebt of symptonen die zouden kunnen wijzen op het coronavirus kun je je aanmelden voor een test via de drive-tru op dinsdag 5 mei of op donderdag 7 mei.

