9 Gedeeld

Voedselbank Bonaire bestaat al sinds 2012 maar ziet de hulpvraag als gevolg van de coronacrisis momenteel stijgen. Het doel van de liefdadigheidsinstelling is om mensen die financieel nauwelijks kunnen rondkomen voorzien worden van gratis levensmiddelen. Eens per maand delen de vrijwilligers van de Voedselbank Bonaire pakketten met voedingsmiddelen uit aan de minderbedeelden op het eiland. Waar voor het begin van de coronacrisis ongeveer 100 pakketten per keer werden uitgedeeld, staat de teller nu al op 230 pakketten.

De pakketten bestaan voornamelijk uit lang houdbare voeding, maar ook uit schoonmaakartikelen en persoonlijke hygiëneproducten. De pakketten worden aangevuld met verse producten, indien voorhanden. Gedurende de coronacrisis zorgen de vrijwilligers ervoor dat ook zeep niet ontbreekt in de pakketten. Naast de gedoneerde producten vult de Voedselbank de pakketten aan met zelf gekochte producten. Om zo een goed gevuld pakket te kunnen uitdelen aan de mensen die het hard nodig hebben.

Inzameling levensmiddelen

Voor de coronacrisis stonden vrijwilligers eens per maand op zaterdag bij Van den Tweel om houdbare producten in te zamelen. Deze producten werden aan het einde van de dag verdeeld over de voedselpakketten. En daarna direct uitgedeeld aan de hulpbehoevenden.

Door de gestegen hulpvraag, is er nu een vaste stand van de Voedselbank in de Van den Tweel supermarkt. Hierdoor kunnen mensen dagelijks, in plaats van eens per maand, producten doneren aan de Voedselbank. Sinds kort beschikt de Voedselbank Bonaire ook over een opslagruimte voor de ingezamelde producten. Waar in het verleden de producten op dezelfde dag moesten worden verdeeld, is het nu mogelijk om deze gedurende de maand op te slaan.

Regelmatig ontvangt de Voedselbank Bonaire ook donaties van lokale ondernemers in de vorm van groente, fruit, eieren of brood. Deze producten worden, in verband met de beperkte houdbaarheid, zo snel mogelijk uitgedeeld. Hierdoor is het mogelijk dat naast het maandelijkse pakket, de hulpbehoevenden ook tussendoor worden voorzien van verse producten.

Grote Vitamine Actie

Momenteel houdt de Voedselbank in samenwerking met ADRA de Grote Vitamine Actie. De actie houdt in dat je een tas met fruit en groente kunt kopen voor 7,50 USD. Deze tas kun je geven aan iemand die wel wat extra vitamines kan gebruiken. De tassen met fruit zijn iedere woensdag- en zaterdagmorgen verkrijgbaar bij Warehouse en Van den Tweel. Wanneer je de gekochte tas afgeeft bij één van de aanwezige vrijwilligers van de Voedselbank of ADRA zorgen zij ervoor dat de tas bij de juiste persoon terecht komt.

Voedselbank gedurende de crisis

Voedselbank Bonaire ziet ook de ernst van de coronacrisis in. Het kan nog maanden duren voordat het toerisme naar Bonaire, en daarmee de werkgelegenheid, op gang komt. Daarom zijn zij van plan om niet eens maar twee keer per maand goed gevulde pakketten met levensmiddelen aan de behoeftigen uit te delen. Hiervoor is wel geld nodig om dit te kunnen bewerkstelligen.

Naast dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Nederlandse regering financiële steun hebben toegezegd, kan de Voedselbank jouw hulp ook gebruiken. Doneren kan in de vorm van geld, maar ook het afgeven van houdbare producten is mogelijk. Gedurende de coronacrisis is er bij Van den Tweel een stand ingericht, waar je producten kunt achterlaten voor de Voedselbank. Let er op dat je alleen producten kunt schenken die niet gekoeld bewaard hoeven te worden. Een overzicht van producten die de Voedselbank goed kan gebruiken vind je op de banners bij de stand in de winkel.

Wil je meer informatie over doneren aan de Voedselbank? Kijk dan op de Facebookpagina van Voedselbank Bonaire. Heb je zelf hulp nodig van de Voedselbank? Neem dan contact op met het gratis telefoonnummer 0800-1351 van het Openbaar Lichaam Bonaire.