Kralendijk – Bonaire Travel & Tours bieden nederlanders die vast zitten op Bonaire de mogelijkheid om met een vlucht naar Nederland te vliegen. Zij kunnen de vlucht boeken via Curacao met Divi Divi Air en dan door met de KLM naar Amsterdam.



Technisch gezien zijn de grenzen van Bonaire en Curacao gesloten maar met behulp van verschillende autoriteiten, Bonaire Travel en Divi Divi Air is het mogelijk om over te stappen in Curaçao om door te reizen met de KLM volgens de “wing-to-wing” procedure.

Wil je weten wat de voorwaarden en mogelijke data zijn, mail dan naar: natasja@bontravel.com