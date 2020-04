1 Delen

Gezaghebber Rijna bij de aankomst van de eerste repatriëringsvlucht uit Nederland.

KRALENDIJK – Bonaire moet er meer aan doen om mensen uit het buitenland naar het eiland terug te laten keren. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de beperkte zorgcapaciteit op het eiland.

Dat heeft de rechter woensdag gezegd in een zaak die een groep bewoners van het eiland had aangespannen. De eisers vonden dat er te weinig wordt gedaan om ze terug te laten keren.

Op 17 april vond de eerste repatriëringsvlucht naar Bonaire plaats met 39 personen uit Nederland. Dezelfde dag werden ook enkele mensen overgevlogen die vastzaten in Colombia.

Strakker schema

Bonaire heeft plannen om meer mensen terug te laten keren, maar volgens de rechter moet Bonaire dat volgens een strakker tijdschema uitvoeren. Met name wees de Rechter op het feit dat er wel erg veel ruimte zit tussen de verschillende groepen. Hij was van mening dat een strakkere planning haalbaar was.