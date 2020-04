8 Gedeeld

Inge Berben

Kralendijk – In samenwerking met de verschillende organisaties en overheden OLB en RCN is er gekeken naar wat er gedaan kan worden voor de kwetsbare gezinnen op Bonaire.

Bij kwetsbare gezinnen speelt armoede vaak een rol en speelt kleine behuizing vaak een probleem. Er is onzekerheid over de toekomst door verlies van inkomen. “Deze stressfactoren vormen het risico op huiselijk geweld”, zo vertelde Inge Berben gisteravond in een persconferentie van het OLB.

De zorgorganisaties hebben in de afgelopen weken in kaart kunnen brengen welke gezinnen het meest kwetsbaar zijn in de Bonairiaanse gemeendschap.

“Op dit moment worden er 82 van deze kinderen opgevangen die 5 dagen in de week op een opvang zijn en met activiteiten bezig kunnen zijn. Tegelijktijd zijn de ouders gedurende de dag ontlast van de zorgen over de kinderen”, aldus Berben.

Contact

Ouders maar ook jongeren die thuis stress ervaren en hulp wensen kunnen contact opnemen met Centrum Jeugd en Gezin op 7015257.

Ook andere burgers die zich zorgen maken over de eigen kinderen of kinderen in de buurt, kunnen contact opnemen met Jeugdzorg via het nummer 715 7201

Mensen die willen praten met een maatschappelijk werker kunnen bellen naar 717 1714.