Mevr. Silvana Servilia van directie Samenleving en Zorg

Kralendijk – Directie Samenleving en Zorg werkt tijdens deze crisis aan twee belangrijke taken.: Het bewaken van de publieke gezondheid voor de Bonairiaanse burger maar ook het aanbieden van materiële steun.

Samen met vele partners hebben 400 gezinnen een hygiënepakket gekregen en er zijn voedselpakketten uigedeeld met voorlichtingsmateriaal. Het OLB heeft nog eens 300 voedselpakketten verstrekt samen met de twee voedselbanken van Bonaire, Adra en Voedselbank Bonaire.

Voor de ouderen die normaal in de dagopvangcentra een warme maaltijd krijgen worden deze nu dagelijks thuis bezorgd. het gaat om 160 ouderen.

De Stichting voeding op school heeft samen met het wijkteam en daarna door middel van een drive thru met medewerkers van Indebon in totaal 667 ontbijtpakketten uitgedeeld.

Via particuliere initiatieven zijn er bij minderbedeelden fruit, groente, vleeswaren en warme maaltijden uitgedeeld. Afgelopen vrijdag heeft de Chinese vereniging pakketten uitgedeeld aan kerkelijke gemeendschappen.

Ook wordt is er een noodopvang voor kinderen die ofwel opgevangen worden omdat de ouders in een kritieke functie werken ofwel dat de thuissituatie niet ideaal is. Het gaat om 217 kinderen in de leeftijd van 2 tot 17 jaar.