Beveiligers bij het quarantainehotel krijgen fruit

Delta Security & Hospitality voorziet haar medewerkers twee keer per week van vers fruit om de gezondheid een boost te geven. “Tijdens de Covid-19 crisis is het van groot belang zo gezond mogelijk te blijven en daar proberen wij in mee te denken” aldus directrice Nancy Waerts.

Delta Security beveiligt o.a. de quarantaine locaties van het OLB bij Buddy Dive.