Kralendijk – Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om een tweede groep repatrianten terug te brengen naar het eiland. De datum voor deze vlucht zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Dat is gebleken uit de persconferentie die op dinsdagmiddag werd gegeven. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft -in afwijking van wat op andere eilanden wordt gezien- besloten slechts twee maal per week te communiceren over de coronacrisis.

Gezaghebber Edison Rijna liet ook weten dat er een verzoek is uitgegaan naar minister Cora Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat om de sluiting van het internationale luchtverkeer te verlengen tot en met 15 mei. Dit verzoek is inmiddels door de minister gehonoreerd.