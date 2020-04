36 Gedeeld

Kralendijk – Vanaf dinsdag 28 april kunnen alle kinderen op Bonaire via de lokale tv zenders dagelijks kijken naar de programma’s van schooltv. De uitzending is van 8.30 tot 11 uur. Voor klanten van Flamingotv is het programma te zien op NOSTV kanaal 24 en voor klanten van Telbo op kanaal 3 BVN.

“Schooltv was al jaren een wens van Bonaire omdat dit eductieve programma’s zijn in de Nederlandse taal waar de nadruk ligt op lezen en rekenen. Zeker nu de kinderen thuisonderwijs volgen is dit een fantastische aanvulling” aldus Nina den Heyer in een interview met NOSTV.

Op aandringen van Aruba heeft het ministerie van OCW dit samen met NPO en BVN mogelijk gemaakt voor de kinderen op de eilanden. Den Heyer hoopt dan ook dat ouders en leerkrachten gebruik zullen maken van deze leuke manier van leren.