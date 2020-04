7 Gedeeld

Kralendijk – Op maandag 27 april, Koningsdag, organiseert Kiwanis, Lions & Rotary Club in samenwerking met Mega Hit FM en Arjen de Wolff een Radiothon tussen 14.00 – 18.00 uur in de middag. Voor het goede doel gaan ze proberen geld in te zamelen voor de Voedselbank en Voeding op school Bonaire.

Door de coronacrisis (Covid-19) hebben veel gezinnen het moeilijker om rond te komen. Met uw donaties willen zij deze families ondersteunen door Voedselbank en Voeding op School te helpen, twee lokale stichtingen die zich inzetten om gezinnen en kinderen in nood te helpen door voedselpakketten ter beschikking te stellen. Met deze donaties kunnen deze stichtingen meer gezinnen helpen en zullen ze andere essentiële producten die luxe zijn geworden voor deze gezinnen, kunnen toevoegen. Zoals babyvoeding, luiers en dameshygiëne artikelen.

Luister mee op Breezy FM en Mega Hit FM, doneer geld of kom naar de drive through waar je vanuit je auto lang houdbare etenswaren kunt afgeven. De goederen kunnen afgeleverd worden bij Breezy FM (Kaya Frater Odulfinus 17) en bij Mega Hit FM ( Blv. Gob. N. Debrot 2)

Als je een geldbedrag wilt doneren, maak dan geld over naar

MCB 416.401.06

Op naam van Kiwanis Club van Kralendijk, Bonaire

Gebruik Radiothon als omschrijving

Together we can!