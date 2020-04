8 Gedeeld

Naar aanleiding van geruchten over een feest bij Club Trocadero op Koningsdag, is zowel online als offline de nodige onrust ontstaan

KRALENDIJK – ‘Politie heet een stokje gestoken voor gepland feest bij Trocadero ’ zo kopt dagblad èxtra op zaterdag 25 april. De eigenaar en het management van Club Trocadero spreken hun verbazing uit over deze berichtgeving. ‘Er zou namelijk helemaal nooit een feest plaatsvinden, dat is absurd en onverantwoord in deze tijden. Wij houden ons juist aan alle regels en voorschriften die op dit moment gelden’, aldus de eigenaar en het management van de club.

Verkeerde woordkeuze aankondigingsposter Koningsdag

Club Trocadero geeft toe dat zij, met de woordkeuze ‘Party time!’ op de poster voor die dag, een inschattingsfout hebben gemaakt. De poster is puur geproduceerd en gepubliceerd om het aangepaste menu en muziekstijl aan onze klanten te communiceren. Ze begrijpen dat door het gebruik van de term’ Party Time’, de suggestie kan zijn gewekt dat er een feest zou gaan plaatsvinden op Koningsdag. Daar is in werkelijkheid helemaal nooit sprake van geweest.

‘We wilden graag extra aandacht schenken aan de verjaardag van onze Koning. Een belangrijke dag voor velen op Bonaire. We hebben daarom een speciaal menu samengesteld en de DJ draait die avond Nederlandse Hits. Het is als een avond zoals wij die al weken vrijwel iedere avond organiseren, klein en met grote aandacht voor de geldende regels en voorschriften. Het plan is altijd al geweest om dit zo klein mogelijk te houden en ons strikt aan de reeds bestaande regels en voorschriften te houden. Door een verkeerde woordkeuze en onrust die daaruit is ontstaan, zijn de bestaande plannen volledig uit haar verband gerukt’, aldus de eigenaar.

Bezoek door de Politie en de Directie Toezicht & Handhaving en brief Openbaar Lichaam Bonaire

Naar aanleiding van de aankondiging op Facebook hebben twee medewerkers van de Dienst Toezicht & Handhaving en een ambtenaar van de Politie donderdagmiddag een gesprek gehad met het management van Trocadero. Tijdens dat bezoek is een uitgebreide brief overhandigd waarin nogmaals duidelijk gemaakt wat de regels en voorschriften op dit moment zijn. Club Trocadero heeft aangegeven zeker niet van plan te zijn geweest om een feest te laten plaatsvinden en haar verontschuldigingen gemaakt met betrekking tot de woordkeuzes op de poster. In het gesprek is geconcludeerd dat er sprake is van een mistverstand en een verkeerde woordkeuze. Ook is besproken dat Politie en de Dienst Handhaving & Toezicht geen klachten hebben over de manier waarop Club Trocadero haar klanten, personeel en artiesten een plek biedt in deze onzekere tijden. De ongelukkig geformuleerde aankondiging is dan ook direct verwijderd door de club. Trocadero heeft niet de intentie om onrust creëren of de suggestie te wekken dat zij de ernst van de situatie niet inziet.

Onjuiste informatie in het persbericht van de Politie

Er is op 24 april een persbericht verspreid vanuit het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) dat onjuiste informatie bevat. De tekst luidt:

‘Op donderdag 23 april kreeg de eigenaar van een café/restaurant een preventieve waarschuwing voor feest die hij had gepland op 26 en 27 april. Hij werd geïnformeerd dat hiermee de noodverordening wordt overtreden. ‘

De publicatie van het persbericht is door de eigenaar en het management met veel verbazing ontvangen. De plannen waren voor publicatie van het bericht reeds besproken en afgestemd met Politie en het OLB. Er is nooit sprake geweest dat een feest, op last van de politie, geen doorgang zou kunnen vinden. Er zou immers helemaal nooit een feest plaatsvinden bij de club. Er is bij KPCN dan ook een dringend verzoek tot rectificatie ingediend.

De horecagelegenheid houdt zich aan de regels en voorschriften

Het is van meet af aan duidelijk dat Club Trocadero zich, net als andere horecagelegenheden op Bonaire die nog open zijn, houdt aan de strikte regels en voorschriften die zij vanuit de overheid en haar adviseurs hebben ontvangen. Zo zijn er extra hygiënische maatregelen genomen, wordt social distancing toegepast en zijn er niet meer dan 50 personen tegelijk aanwezig.

Trocadero heeft besloten om de deuren open te houden. De club heeft hier enkele weken geleden via haar eigen Social Media kanalen ook duidelijk over gecommuniceerd. Club Trocadero wil in deze tijden, mede op het verzoek van het eigen personeel, graag een plek kunnen blijven bieden waar bezoekers kunnen ontspannen en genieten van een drankje en een hapje. Zij huurt daarbij ook soloartiesten in die, op ruime voldoende afstand van de aanwezige gasten, rustige muziek ten gehore brengen. Voor al deze artiesten zijn het ook lastige tijden, de club wil deze personen daarom ook graag een podium blijven bieden. Zij benadrukt nogmaals dat daarbij alle regels en voorschriften van de overheid en gezondheidsexperts worden opgevolgd. Mochten er andere voorschriften gaan gelden, doordat de situatie op Bonaire wijzigt, dan zal de club deze aangepaste voorschriften uiteraard ook direct overnemen.