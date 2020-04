15 Gedeeld

Veel klanten beseffen niet dat rente in rekening wordt gebracht op de niet afgeloste credit card bedragen door de ‘coulance’ van de bank.

Kralendijk- Veel houders van een credit card bij onze lokale banken staat een onaangename verrassing te wachten: de rente en andere kosten lopen gewoon door op credit cards waarvan het bedrag niet automatisch door de bank wordt afgeschreven.

Het leek zo’n mooie geste van de banken: daar waar normaal de afschrijving automatisch plaatsvindt tegen het einde van de maand, werd er sinds de start van de Coronacrisis niks afgeschreven. Waar bijna niemand bij stil lijkt te staan is dat de rente op het het openstaande bedrag -afhankelijk van het soort credit card en de betreffende bank- variërend van tussen de 18 en bijna 22% op jaarbasis gewoon doorloopt en bij de totale schuld wordt opgeteld.

Fikse bedragen

Waar ook niet iedereen bij stil lijkt te staan is dat het gaat om (zeer) fikse bedragen. Het bovenstaande voorbeeld is nog het meest gunstige geval. Er zijn banken die meer dan de hierboven gehanteerde 18% in rekening brengen.

Wat kun je doen?

Je hoeft, ook in dit geval, niet werkeloos toe te zien. Zeker niet als je voldoende geld op lopende- of spaarrekening hebt staan. Doe het volgende:

Kijk na op je statement wat je eind maart 2020 had moeten aflossen Doe hetzelfde voor het statement van april 2020 Doe een spontane betaling aan de bank ter aflossing van je credit card. De meeste banken bieden deze optie; ook in online banking Betaal elk volgend verschuldigd bedrag vóór de normale vervaldatum. Hierdoor verkom je enige rentelasten

Bill pay

Een voorbeeld hoe een betaling te doen bij MCB Bonaire Online banking:

Log in, zoals gebruikelijk in je Online banking Kijk het meest recente statement na, om te zien wat je totaal verschuldig bent. Dit kunt je zien bij ‘Payment in full’ Ga naar ‘Payment and Transfers’ Kies ‘Bill Payments’ Kies de rekening waarmee je de betaling gaat doen (als je er meerdere hebt). Dit kan ook een spaarrekening zijn Kies uit het drop-down lijstje de ‘Biller’, in dit geval MCBB Credit Card USD (rekening 15555505) Vul het nummer van je credit card in. Dus het 16-cijferige nummer dat op de voorkant van je credit card staat Vul het bedrag in dat je gaat aflossen. Het beste is om het compleet af te lossen, maar minder kan ook, bijvoorbeeld 100 of 200 dollar. Alles bespaart op het bedrag aan rente dat op een later tijdstip moet worden betaald Bevestig de opdracht. Vaak moet je ter bevestiging daar nogmaals een code van je E-pass invullen. Druk op verzenden Indien je credit card toegevoegd is aan je rekeningoverzicht van de MCB, kun je het nog openstaande saldo na 1 dag zien. Je kunt dan constateren dat de aflossing is gedaan en je nu minder of niks schuldig bent

Op het maandelijkse afschrift is terug te vinden hoeveel er onder normale omstandigheden betaald moet worden. Betaal, als je kunt, dit volledige bedrag om rentelasten te voorkomen.

Navragen

Twijfel je over de juiste werkwijze voor het doen van een spontane betaling bij jouw bank, of het beleid dat jouw bank er op nahoudt als het gaat om de niet gedane inhoudingen, dan wel de van toepassing zijnde rente? Neem dan telefonisch contact op met je bank en zorg ervoor dat je aan het eind van het 3 maanden ‘moratorium’ niet voor hele onaangename en dure verrassingen komt te staan!

Ook voor bedrijven

Wat hierboven staat beschreven, geldt niet alleen voor particulieren, maar net zo goed voor zakelijke rekeningen en zakelijke credit cards. Ook hier geldt dat je voor fikse extra kosten kan komen te staan en dat de ‘geste’ van de banken niet zo sympathiek is als deze op het eerste oog lijkt.

Bijna elke andere manier van financiering, zelfs meer rood staan, is nog goedkoper dan het rood staan op je credit card.