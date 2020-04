Container vol hulpmiddelen voor mobiliteit ouderen komt aan

421 Gedeeld

Kralendijk – Op vrijdag 24 april is een container met (loop)hulpmiddelen aangekomen op Bonaire. Het gaat om rolstoelen en looprekjes en vele andere onmisbare middelen die veelal niet meer vergoed worden of slechts gedeeltelijk vergoed worden door het zorgkantoor. De loophulpmiddelen zullen door ZW-groep gedistribueerd worden aan mensen die op dit moment niet de financiele middelen hebben voor de aanschaf hiervan.

Het project om deze goederen naar Bonaire te krijgen is opgezet door Maaike Riem, stagiair bij Fysio di Bario. Riem zag de problemen die waren ontstaan om (loop) hulpmiddelen aan te schaffen en is op eigen initiatief gaan zoeken naar een oplossing buiten het eiland. Dankzij de hulp van o.a PhysioNet, Rotary Bonaire, Rotary Harenkarspel en ZW-groep is de verscheping mogelijk gemaakt.

“Tijdens mijn stage ontmoette ik verschillende cliënten die niet voldoende te besteden hadden om een (loop)hulpmiddel aan te schaffen dat zij nodig hadden. Hierdoor zijn deze mensen aan huis gekluisterd, kunnen zij niet ver genoeg lopen om boodschappen te doen of vrienden/familie bezoeken en wordt hun valrisico veel hoger.

Als student fysiotherapie zag ik hoe groot de ernst van dit probleem was, en daarom wilde ik graag iets doen” aldus Riem.

Sinds september 2019 zijn verschillende partijen bezig geweest om dit project mogelijk te maken. Op 7 maart was het zover, de container werd door Physionet in Engeland volgeladen en verscheept naar Bonaire.

Vrijwilligers in Engeland van PhysioNet

Stagebegeleidster, en fysiotherapeut bij Fysio di Bario, Antje Günther zegt; “wij zijn enorm trots op onze jonge stagiare dat zij dit mooie resultaat, met behulp van alle betrokken partijen, voor elkaar heeft gekregen precies in een periode dat deze goederen niet meer kosteloos beschikbaar zijn en mensen die het nodig hebben het niet zelf kunnen betalen.”

De (loop)hulpmiddelen worden door ZW-groep gedistribueerd aan de mensen die voor één van deze gratis (loop)hulpmiddelen in aanmerking komen.

Dankzij de inzet van Maaike Riem, Physionet, ZW-groep, Rotary Bonaire en Rotary Harenkarpsel is dit project werkelijkheid geworden.