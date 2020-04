5 Gedeeld

Kralendijk – Lokale hulporganisaties en vele vrijwilligers op Bonaire voorzien op dit moment ongeveer 680 huishoudens van voedsel. De verwachting is dat dit aantal door de coronacrises verder gaat toenemen. Daarom biedt de overheid extra ondersteuning voor de meest kwetsbare huishoudens, in aanvulling op het noodpakket met inkomensvoorzieningen.

Met de tomeloze inzet van lokale hulporganisaties en vrijwilligers wordt op Bonaire noodhulp geboden aan de meest kwetsbare huishoudens. Op dit moment worden als gevolg van armoede ongeveer 680 huishoudens ondersteund die te kampen hebben met voedseltekorten. Het gaat om ongeveer 480 gezinnen met kinderen en 200 huishoudens zonder kinderen. De afgelopen weken ontvingen deze huishoudens onder andere:

400 hygiëne-pakketten met voorlichtingsmateriaal voor laag geletterden

Maandelijks voedselpakket voor alle huishoudens in nood, met basisbenodigdheden zoals rijst, pasta, olie, blikgroenten en soms ook verse groenten

Wekelijkse ontbijtpakket voor gezinnen met kinderen, die dat voorheen via school kregen.

Minimaal eenmaal per week een warme maaltijd voor de meest urgente huishoudens, verstrekt via vele particuliere initiatieven en acties door restaurants.

De verwachting is dat het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens zakt en aangewezen is op voedselhulp, verder gaat toenemen als gevolg van de coronacrises. Daarom biedt de overheid in aanvulling op het noodpakket met inkomensvoorzieningen, extra hulp aan de meest kwetsbare huishoudens.

Deze hulp bestaat uit financiële ondersteuning voor het verstrekken van voedselpakketten, zodat alle huishoudens in nood een voedselpakket met basisbenodigdheden krijgen. Daarnaast coördineert OLB de voedselverstrekking door alle verschillende lokale hulpinitiatieven en biedt aanvullende materiele steun voor huishoudens in nood.

Huishoudens of personen die, ondanks de inkomensregelingen en ondersteuning uit hun directe omgeving, niet genoeg geld hebben voor eten, kunnen zich voor een voedselpakket melden via yudami@bonairegov.com of 0800 – 1351 (gratis).

Nina den Heyer: “Om deze moeilijke tijd door te komen, moeten we naar elkaar om blijven kijken. Alle vormen van hulp zijn van essentieel belang. Wij staan samen in deze crises. Ook de meest kwetsbare mensen moeten kunnen blijven eten. Dit wil OLB samen met de Rijksoverheid waarborgen in aanvulling op de inkomensregelingen en de tomeloze inzet van vrijwilligers en hulp vanuit het hele eiland. Wij zetten samen onze schouders onder deze crises. Samen tegen corona!”

Aanvullende steun voor huishoudens in nood

Huishoudens in nood kunnen in aanmerking komen voor steun bij het betalen van vaste lasten zoals huur, WEB- of internetrekening. Ouders met een schoolgaand kind zonder internetaansluiting thuis, komen in aanmerking voor een internetaansluiting. De benodigde financiële middelen worden rechtstreeks overgemaakt aan de leverancier.

Mensen kunnen zich voor een voedselpakket of ondersteuning bij betalen van huur, WEB of internetrekening melden via yudami@bonairegov.com of 0800 – 1351 (gratis). Vermeld alstublieft uw hulpvraag, naam, adres en uw telefoonnummer.