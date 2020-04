Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Aardbeienbavarois soufflé

Zomerkoninkjes, oftewel aardbeien, ze zijn er weer! En dat is een mooie gelegenheid om een heerlijk gerecht te creëren. Aardbeien, slagroom, crème fraîche; een gouden combinatie. Met de toevoeging van een vleugje dragon krijgt dit gerecht net wat meer pit. Wie ga jij verrassen met deze creatie?

Chefkok Corjan Hoogerheide

Corjan heeft deze keer een variant bedacht op de traditionele soufflé glacé. Waar je normaal gesproken voor dit gerecht in de weer bent met het opkloppen van eiwit en eigeel, is dit een variant zonder ei. Door slim gebruik te maken van een strook bakpapier, lijkt het alsof het gerecht is voorzien van een soufflerend gedeelte.

Het resultaat is een heerlijke aardbeienbavarois, smullen maar!

Ingrediënten

300 gram aardbeien

150 gram slagroom

50 gram crème fraîche

40 gram suiker

scheutje (aardbeien-)likeur

6 gram gelatine

1 takje dragon (of grofgemalen peper)

4 cocottes (schaaltjes) van 7 cm doorsnede en 4 cm hoog

bakpapier

blender

spuitzak of plastic spuitflesje

Recept

Knip het bakpapier in 4 lange repen van 6 x 20 cm. Wikkel de repen rondom de cocottes en maak vast met plakband. Zorg ervoor dat het bakpapier 2 cm uitsteekt boven de rand van de cocottes.

Cocotte voorzien van strook bakpapier

Pureer de aardbeien in de blender. Week de gelatine in koud water en smelt deze in een klein pannetje. Voeg nu 200 gram van de aardbeienpuree toe aan de gesmolten gelatine. Roer dit goed door en laat dit koud worden, zodat het bijna gaat opstijven.

Doe de suiker bij de slagroom en klop dit tot het bijna stijf wordt. Voeg vervolgens de crème fraîche toe.

Pluk de blaadjes van de dragon en snijd ze fijn in kleine reepjes. Als alternatief voor dragon kun je grofgemalen peper gebruiken. Roer de dragon (of peper) door de overgebleven aardbeienpuree. Breng het geheel op smaak met een scheutje likeur en eventueel wat suiker. Vervolgens doe je het mengsel in de spuitzak of in het spuitflesje.

Gevulde cocotte met dragon- en aardbeienmengsel

Spatel nu de slagroom door het aardbeiengelatine-mengsel en breng op smaak met een scheutje likeur. Vul hiermee de cocottes tot de bovenkant van de papierrand. Spuit vervolgens wat van het dragon- en aardbeienmengsel in de kern van de gevulde cocottes. Laat het geheel opstijven in de koelkast.

Wanneer de bavarois stevig is, kun je de papieren rand verwijderen. Serveer de aardbeienbavarois soufflé met wat verse aardbeien en een takje dragon.

Het eindresultaat

Eet smakelijk