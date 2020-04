21 Gedeeld

De EBT tijdens haar vergadering van 24 april. De uitgenodigde pers mag een deel van de vergadering bijwonen. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Al een goede maand lang komen ze bijna elke dag bij elkaar om de gezaghebber van advies te voorzien bij het ‘managen’ van de Coronacrisis: De mannen en de vrouwen van het Eilandelijk Beleidsteam (EBT).

De groep van zo’n 15 personen -de exacte samenstelling of omvang wisselt afhankelijk van de onderwerpen- staat bepaald niet in de schijnwerpers. Dat begint zich nu echter ook wel te wreken. De burgers op het eiland hebben de afgelopen weken veelvuldig gehoord dat op grond van EBT-adviezen burgers al dan niet naar het eiland terug mochten keren of dat er wel of geen strengere maatregelen nodig zijn in de strijd tegen het Covid-19 virus, dat ook Bonaire bedreigt.

Maar wie of wat is dat EBT nou precies? Om antwoord te krijgen op die vraag mocht een vertegenwoordiging van de lokale pers, waaronder ook Bonaire.nu gisteren aanwezig zijn bij het begin van een EBT-vergadering om inzicht te verkrijgen in de werkwijze van het team. Daarbij werd gelijk kennis gemaakt met de leden van de adviesgroep.

Het hoofd Operationele Team van het EBT, Roella Pourier, doet verslag aan de vergadering over de voorbereidingen voor vrijdag, 24 april. Foto: ABC Online Media

Samenstelling

Bij rampen en crisissen kan de Gezaghebber het Rampen- en crisisplan in werking laten treden. Dat heeft zijn basis in de Veiligheidswet BES. In het Rampen- en crisisplan is geregeld dat de Gezaghebber een ‘Eilandelijk Beleidsteam’ samenstelt van vakinhoudelijke experts, waaraan hij zelf leidinggeeft. In het licht van de pandemie, heeft de gezaghebber een goede maand terug het Rampen- en crisisplan in werking laten treden. “Het was duidelijk dat ook ons eiland vroeg of laat met de effecten van dit virus geconfronteerd zouden worden”, zegt gezaghebber Edison Rijna daarover.

De Gezaghebber bepaalt, afhankelijk van de crisis, de precieze samenstelling van het team. Daar waar nodig wordt het team uitgebreid met zogenaamde crisispartners. Het basisteam van het EBT wordt gevormd door de waarnemend gezaghebber die optreedt als technisch voorzitter, een hoofd Operationeel Team en diverse vakinhoudelijke adviseurs, waardoor ook belangrijke organisaties zoals de brandweer, de medische zorg, KPCN en de Marechaussee zijn aangesloten. Daarnaast vindt ondersteuning plaats door bestuurlijk adviseurs uit bijvoorbeeld het Openbaar Lichaam, communicatieadviseurs en een notulist.

Waarnemend gezaghebber Curvin George treedt op als technisch voorzitter van het EBT. De Gezaghebber neemt de uiteindelijke beslissingen. Foto: ABC Online Media

Vergadering

Het operationeel team vergadert het meeste en bereidt belangrijke beslispunten voor, die vervolgens aan het voltallige EBT worden voorgelegd ter verdere bespreking. Vergaderingen starten doorgaans met een korte opening door de gezaghebber en de technisch voorzitter. Daarna geeft het hoofd Operationeel Team een overzicht van de verrichte voorbereidingswerkzaamheden en komen de verschillende ‘kolommen’ aan bod. Ook bij de vergadering waarin Bonaire.nu aanwezig is, wordt door aanwezigen een korte update gegeven over de laatste stand van zaken. Zo vertelt Danny Rojer, namens de zogenaamde Witte (medische) Kolom over de resultaten van de Drive-thru testfaciliteit en over het totaal aantal geteste personen. Er zijn, behalve de twee eerdere gevallen, geen nieuwe positieve tests.

Hoofd Communcatieafdeling, Lucia Beck, bespreekt wat vanuit het Communicatieteam is opgevallen en kijkt vooruit naar de persconferentie later op de dag. Foto: ABC Online Media

Lucia Beck vertelt namens het communicatieteam wat in de media is opgevallen. Voor de vergadering gisteren is de voorzitter van de Taskforce Repatriëring, Christopher Frans, uitgenodigd om verslag te komen doen over de eerste groep repatrianten die nu in quarantaine zit. Frans zal later ook optreden in de persconferentie die wekelijks op vrijdagmiddag wordt gegeven.

Kritiek

Ondertussen bestaat er ook kritiek op het EBT. Vooral op Sociale Media wordt volop gediscussieerd over de rol en de beslissingen van het EBT. Over de ‘onzichtbaarheid’ van het team. Over beslissingen die niet worden begrepen. Zo is er fel gediscussieerd over het wel of niet toelaten van repatrianten. Een deel van de bevolking is vóór verdergaande maatregelen; anderen zijn daar juist tegen of pleiten zelfs voor afschaffing van de preventieve maatregelen die tot zover zijn getroffen.

Hoewel het EBT zich niet primair bezig lijkt te houden met de publieke opinie, wordt er toch wel naar kritiek en naar suggesties geluisterd. Zo mag de pers weer (beperkt) aanwezig zijn bij de persconferenties om vragen te stellen en komen ook andere leden van het EBT nu wat meer in beeld. In de meeste recente persconferentie komt, naast de gezaghebber, ook het hoofd van KPCN, José Rosales aan het woord. Christopher Frans deelt namens de taskforce Repatriëring de ervaringen van zijn team. Door dit soort openheid ontstaat meer inzicht in de werkwijze en de overwegingen die ook binnen het EBT spelen.

De Marechaussee, verantwoordelijk voor o.m. de grensbewaking, maakt deel uit van de zogenaamde Blauwe Kolom. Foto: ABC Online Media

Emotionele check

De aanwezige EBT-leden hebben, zonder uitzondering, een professionele en zakelijke uitstraling. Dat neemt niet weg dat er ook aandacht wordt besteed aan het emotioneel welbevinden van de teamleden. “Wij beginnen elke EBT-vergadering met een emotionele check”, vertelt gezaghebber Rijna. “Deelnemers van het EBT zijn ook mensen met families, met zorgen en met verdriet. Als jij net een dierbare hebt verloren, of iemand van het gezin zit ziek thuis, ben je misschien emotioneel niet helemaal fit”. De emotionele check dient om vast te stellen of iedereen optimaal mee kan draaien. Is dat niet het geval, dan wordt tijdelijk een plaatsvervanger ingeschakeld.

De kritiek op het EBT, vooral van de meer vocale elementen binnen de samenleving, zal niet snel verdwijnen. Toch lijkt Bonaire het niet slecht getroffen te hebben met de crisisaanpak. Het gaat ook in het EBT om mensen die niet alleen hun materie kennen, maar ook het algemeen belang voor ogen hebben. Met de nu getoonde openheid en een snufje PR erbij, komt het vast nog goed!

Danny Rojer brengt namens de Witte Kolom verslag uit van de bevindingen bij de ‘drive-thru’ testlocatie. Foto: ABC Online Media