20 Gedeeld

Ondernemers en winkeliers genoemd in dit artikel steunen ABC Online Media, en daarmee onder andere Bonaire.nu, ook in deze roerige tijden. Daarom willen wij ze graag in het zonnetje zetten, omdat mede dankzij hen, Bonaire.nu iedere dag gratis nieuws kan blijven brengen.

Gedurende de coronacrisis zijn er steeds meer winkels gesloten op het eiland. Andere zijn beperkt geopend, bieden thuisbezorging of een ‘drive thru’ aan. Winkels die geopend zijn zorgen voor de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ze laten bijvoorbeeld een maximaal aantal klanten tegelijkertijd binnen, het gebruik van een winkelwagen of -mandje is verplicht, personeel wast vaker hun handen en er wordt gevraagd om met de pinpas te betalen.

Met de nodige aanpassingen is het voor veel winkels toch mogelijk om open te blijven. Hieronder vind je een aantal winkels en bedrijven die je nog steeds van dienst kunnen zijn. Dus wil je een ‘coronakapsel’ vermijden of is jouw koelkast ineens kapot, geen nood, hieronder vind je de ondernemingen die je uit de brand kunnen helpen.

Koelkast kapot?

Heb je elektronica nodig of is jouw koelkast kapot? MultiMart is gewoon open. Maar om je het makkelijker te maken kun je eenvoudig online via de website van MultiMart bestellen. Bestel je voor meer dan 50 usd, dan betaal je geen bezorgkosten.

BESt Care Zorgwinkel is geopend, met aangepaste openingstijden, waar je diverse verpleeghulpmiddelen kunt kopen of huren. Ook Da Drogist Bonaire is nog gewoon geopend. Hier kun je terecht voor o.a. handzeep, zelfzorggeneesmiddelen maar natuurlijk ook voor een lekker luchtje voor moederdag.

Moederdag 10 mei

En over moederdag gesproken, het is alweer bijna zover. Op zondag 10 mei worden alle moeders in het zonnetje gezet. Ben je nog op zoek naar een origineel cadeau? Loop dan eens binnen bij Bedazzle Adaliz. Koop bijvoorbeeld een leuke bedel van het bekende merk Pandora of een ander mooi sieraad voor jouw moeder. Zoek je iets leuks om jouw interieur of dat van jouw moeder te pimpen, neem dan eens een kijkje bij Interiyours. Naast woonaccessoires verkopen ze er ook leuke cadeauartikelen.

Zin in iets lekkers?

Real Dutch Bakery heeft, om iedereen te blijven voorzien van vers brood en lekkernijen, een bezorgdienst opgezet. Bij een minimaal bestelbedrag van 10 usd wordt jouw bestelling gratis aan huis afgeleverd. Heb je zin in heerlijke macarons? Dan kun je bij Something Sweet terecht. Je kunt je bestelling eenvoudig via Messenger of Whatsapp doorgeven aan ze. De snoepwinkel heeft sinds kort ook suikervrije producten in haar assortiment.

Nu de meeste bars en restaurants gesloten zijn kan het best een uitdaging zijn om ergens een lekker wijntje of biertje te drinken. Gelukkig is Bottles nog wel geopend. Dus koop hier een fles goede wijn en geniet lekker op jouw eigen balkon of porch. Momenteel hebben ze ook nog eens leuke acties voor hun klanten. Wil je de smaak van Bonaire proeven, maar ben je momenteel niet op het eiland? The Cadushy Distillery heeft een webshop waar je de bekende Cadushy likeuren en Rom Rincon kunt bestellen. Zo haal je toch een beetje Bonaire in huis.

Tijd voor onderhoud aan jouw auto

Misschien is het nu de tijd om jouw auto een onderhoudsbeurt te geven? Nu je -waarschijnlijk- minder gebruik maakt van je auto is het een goed moment om onderhoud te plegen. Bij Napa Auto Parts Bonaire kun je terecht voor onderdelen voor jouw heilige koe. Wil je het onderhoud of een reparatie aan jouw auto liever uitbesteden? Dan ben je bij Akkermans Auto Supplies aan het juiste adres. Zij beschikken tevens over een eigen spuiterij.

Voorkom een coronakapsel

Bang voor een ‘coronakapsel’ en wil je zelf je haren gaan knippen? Dat is niet nodig op Bonaire. Anke’s Scissors is, met een beperkte bezetting, geopend. Maak snel een afspraak!

En begin je je thuis een beetje te vervelen? Bij Top 1 Toys kun je terecht voor puzzels maar ook voor de leukste spelletjes. Puzzelen werkt bijzonder ontspannend en jij (of jouw kinderen) kunnen er uren zoet mee zijn.

Sluiting in verband met feestdagen

Veel winkels en bedrijven zijn de aankomende feestdagen, Koningsdag (27 april), Dia di Rincon (30 april) en Dag van de Arbeid (1 mei) beperkt geopend of gesloten. Om te voorkomen dat je voor een dichte deur komt te staan, kijk voor actuele openingstijden op de facebookpagina’s van betreffende winkels.