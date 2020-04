4 Gedeeld

Staatssecretaris Raymond Knops heeft 16,5 miljoen euro humanitaire hulp toegezegd aan de drie eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie Bes-eilanden voor de komende drie maanden.

Met dat geld kunnen voedselpakketten en hygiënische middelen gekocht en gedistribueerd worden voor mensen in nood. Op Curaçao alleen al zijn door de corona-crisis naar schatting 50.000 mensen afhankelijk van voedselhulp.

De hulp zal via bestaande kanalen van lokale organisaties die nu al operationeel zijn worden gegeven en niet via de eilandelijke overheden. Maar de uiteindelijke vorm waarin de hulp plaats gaat vinden is nog niet bepaald.

Knops is bereid om daarna de steun aan de eilanden flink uit te breiden, ruimhartig zelfs, maar stelt daar wel voorwaarden aan. Zo vindt hij dat de bestuurders en politici een signaal moeten geven door iets te doen aan hun eigen salarissen.

Nederland is niet bereid om hulp te blijven geven als de landen hun problemen met belastinginning en overheidsfinanciën niet oplossen. Landen moeten de tering naar de nering zetten, aldus Knops.