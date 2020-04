Zou je in deze periode naar Bonaire op vakantie gaan? Maar vallen door de coronacrisis jouw reisplannen in het water? Of ben je van plan om, zodra het weer kan, naar Bonaire te komen? Dan kun je alvast een voorproefje nemen. DiveXperience zorgt namelijk voor een virtuele blik onder water. Tijdens het gratis DiveXperience event, dat aanstaande zaterdag 25 april online plaatsvindt, word je meegenomen om onder andere de onderwaterwereld van Bonaire te bewonderen. Gewoon vanuit huis op de bank of vanaf het balkon via jouw mobiel, tablet of pc. Geniet mee: Beleef Bonaire virtueel tijdens de DiveXperience.

DiveXperience is een initiatief van de duikbeurs Duikvaker en de website DuikeninBeeld. De gedachte achter DiveXperience is dat, nu je niet kunt reizen, je toch virtueel kunt samenkomen en genieten van al het moois onder water. Gedurende het event, dat van 9:30 tot 19:30 uur (Nederlandse tijd) duurt, komen er toonaangevende sprekers aan het woord. De presentaties over duikbestemmingen worden veelal in het Nederlands, maar sommige ook in het Engels gehouden. Daarnaast worden er ook productpresentaties gehouden en leer je hoe je in deze tijden ‘duikfit’ blijft. Tussen de presentaties door kun je genieten van prachtige video’s van de onderwaterwereld van diverse duikbestemmingen.

Duikbestemming Bonaire

Om 18:00 uur (Nederlandse tijd) komt duikbestemming Bonaire aan bod. Kaj Schut van Sea Turtle Conservation Bonaire neemt je dan mee in de wereld van de zeeschildpadden die in de wateren rondom Bonaire leven. Het volledige dagprogramma van het event vind je hieronder.

Dagprogramma DiveXperience (Nederlandse tijd)

Winnen

Ook vallen er tijdens de DiveXperience diverse prijzen te winnen. Denk aan reizen of handige duikartikelen. Hiervoor hoef je alleen maar online te komen en aan de DiveXperience mee te doen. Waar wacht je nog op? Volg aanstaande zaterdag vanaf 9:30 uur (Nederlandse tijd) online dit event. Wie weet ben je één van de gelukkige winnaars!

Voor meer informatie, kijk op de facebookpagina van DiveXperience of ga naar de website van DiveXperience, waar zaterdag het live event te volgen is. Veel kijkplezier!