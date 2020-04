20 Gedeeld

Kralendijk – Het aantal bezoekers dat per vliegtuig Bonaire bezocht, is in 2019 met 7 procent toegenomen ten opzichte van 2018. Op Saba bedroeg de stijging 10 procent, het aantal bezoekers op St. Eustatius bleef gelijk. Het toerisme in het Caribisch gebied als geheel groeide in 2019 met 4,9 procent. Net als in eerdere jaren komen de meeste bezoekers uit Nederland, de Verenigde Staten, en uit Aruba, Curaçao en St. Maarten. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het toerisme in Caribisch Nederland.

Het aantal bezoekers dat Bonaire met het vliegtuig aandeed steeg van 147,8 duizend in 2018 naar 157,8 duizend in 2019. Bijna de helft hiervan kwam uit Europa (49 procent). Nederland nam 39 procent voor zijn rekening. Dit was vergelijkbaar in voorgaande jaren. Daarnaast komen veel mensen naar Bonaire met een cruise: 458 duizend in 2019, een stijging van 15 procent. De groei van het cruisetoerisme heeft vooral plaatsgevonden in het laagseizoen (mei tot en met oktober).

Forse groei aantal bezoekers Saba

Ook op Saba was in 2019 sprake van een stijging van het aantal bezoekers dat per vliegtuig het eiland bezocht: 8,9 duizend, tegen 8,1 duizend in 2018. In de twee jaren voorafgaand aan 2019 was, mede door de orkanen Matthew (september 2016) en Irma (september 2017), nog sprake van een daling van het aantal bezoekers. De meeste mensen per vliegtuig kwamen uit Aruba, Curaçao en St. Maarten (28 procent). Amerikanen en Nederlanders (uit Europa) waren goed voor achtereenvolgens 25 en 18 procent van de bezoekers.



In 2019 kwamen ook 6,5 duizend passagiers per ferry vanuit St. Maarten naar Saba, een toename van 20 procent ten opzichte van 2018. Daarnaast deden nog 1,6 duizend passagiers met twee kleinere cruises het eiland aan.

Aantal bezoekers St. Eustatius gelijk

In tegenstelling tot Bonaire en Saba, is het aantal bezoekers op St. Eustatius in 2019 niet toegenomen ten opzichte van het eraan voorafgaande jaar. Een mogelijke verklaring is dat het aantal vliegtuigpassagiers in 2019 ook niet is toegenomen. Het aantal vluchten naar het eiland nam zelfs af.

Evenals op Bonaire waren de meeste bezoekers op St. Eustatius afkomstig van Aruba, Curaçao en St. Maarten (31 procent), (Europees) Nederland (22 procent) en de Verenigde Staten (11 procent).

Bezoekers

De hier genoemde aantallen bezoekers en passagiers zijn geheel gebaseerd op administratieve bronnen.

Bij bezoekers gaat het zowel om dagjesmensen als om toeristen, die minimaal één nacht op een van de eilanden verblijven. Bezoekers komen niet alleen met een recreatief motief naar een van de eilanden, maar het kan ook gaan om bezoekers met andere motieven, zoals een zakelijk doel of een huwelijk.