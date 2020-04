3 Gedeeld

Kralendijk – Op zaterdag 18 april werden twee huiszoekingsacties gehouden in verband met woning inbraken. Deze vonden plaats bij een woning in Antriol en Bario Mexico. Tijdens de huiszoeking in Antriol werd een jongeman met initialen J.G.A.W. van 16 jaar aangehouden.

Iets later op de dag werd aangifte gedaan van diefstal. Tussen woensdag 15 april, omstreeks 21.00 uur en donderdag 16 april hebben onbekenden gereedschappen meegenomen. De gereedschappen stonden in een afgesloten hok op het erf van een woning aan de Kaya Mazurka.

Zondagavond werd er ingebroken in een woning aan de Kaminda Lagun. Dit gebeurde tussen zaterdag 16.00 uur en zondag 00.45 uur. Onbekenden hebben zich via een slaapkamerraam toegang tot de woning verschaft en hebben een tv en een laptop weggenomen.

Zondag werd bij een woning in de Bario Mamparia Kutu een man met initialen R.G.C. van 20 jaar aangehouden wegens mishandeling en vernieling.

In de latere avonduren van zondag werd bij een woning aan de Kaya Andres A. Emerenciana, een man met initialen R.R.R. van 58 jaar aangehouden wegens bedreiging met een wapen. Er werd een mes in beslag genomen tijdens de aanhouding.