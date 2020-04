10 Gedeeld

foto – D66

Vandaag heeft het Europees Parlement een brede resolutie aangenomen over de Coronacrisis, met daarin bijzondere aandacht voor de Landen en Gebieden Overzee van de EU (LGO’s). Op initiatief van Europarlementariër Samira Rafaela (D66) en de Renew Europe-fractie worden de Europese Commissie en de lidstaten opgeroepen een special noodfonds op te richten voor de LGO’s. Hiertoe behoren ook de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Rafaela roept de Europese Commissie op om de drempels voor dit fonds zo laag mogelijk te houden. Zo kan noodhulp snel worden ingezet, daar waar de nood het hoogst is. Veel besturen op deze eilanden zijn momenteel overbelast vanwege de huidige crisis. Er is dringend behoefte aan medisch apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen. Bovendien slaat de armoede hard toe en ligt honger op de loer.

Samira Rafaela: “Het Europees Parlement heeft vandaag duidelijk gemaakt dat de Overzeese Gebieden onderdeel zijn van de Europese familie. De inwoners zijn EU-burgers. Juist in tijden van crisis moeten we voor elkaar klaar staan. Ik roep de Europese Commissie op om nu snel te handelen.”

Rafaela onderstreept de verbondenheid tussen Nederland en de landen en gebieden overzee in het koninkrijk:

“Nos ta un reino. We zijn één koninkrijk. Het is belangrijk om te beseffen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Voor mij is het evident dat we vanuit Nederland ook omkijken naar de Caribische delen van ons koninkrijk. Daarom heb ik er als Nederlands Europarlementariër geen seconde over getwijfeld dat Europese hulp ook voor de eilanden opgetuigd moest worden. Het is nu aan Nederland en de Caribische delen van het koninkrijk om alles op alles te zetten voor dit fonds.”