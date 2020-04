201 Gedeeld

Er ligt inmiddels 1 patiënt met een longonsteking in het ziekenhuis. Deze test echter negatief voor het Covid-19 virus

Kralendijk – Na een dag vol speculaties en wilde geruchten is het hoge woord er eindelijk uit: Bonaire heeft definitief 2 gevallen van het Covid-19 virus.

Dat bleek uit een verklaring van Gezaghebber Edison Rijna kort na 9 uur vanavond. Toch blijft de gezaghebber volhouden dat er (gelukkig) geen reden is voor paniek.

De twee eerste gevallen zijn aan elkaar gerelateerd in die zin dat beide personen contact hadden met elkaar. Hoewel de test van de eerste persoon met Corona het virus niet definitief vaststelde, is de test bij de tweede persoon wel teruggekomen als positief voor Covid-19. Hierdoor is ook de eerste persoon alsnog beschouwd als een positieve casus van Coronavirus op het eiland. Opmerkelijk genoeg is de eerste persoon inmiddels genezen verklaard.

De tweede persoon is, volgens Rijna, inmiddels ook aan de beterende hand.

Derde verdacht geval niet positief getest

Er is echter nog een derde verdachte geval. Het gaat om een patiënt die met een longonsteking in het ziekenhuis ligt. Opvallend genoeg zijn twee testen, afgenomen bij deze patient, negatief voor het Covid-19 virus. Uit voorzorg wordt de zaak toch behandeld als een geval van het Coronavirus. Volgens Gezaghebber Rijna ligt de persoon in isolatie en is heeft er contactonderzoek plaatsgevonden. “Alle mensen die contact met deze patiënt hebben gehad zijn in preventieve quarantaine geplaatst” aldus Rijna.

Geen aanvullende maatregelen

Rijna gaf ook aan dat gezien de omstandigheden, het nog steeds niet nodig is om zwaardere maatregelen af te kondigen. “Beide bevestigde besmettingen hebben in het verleden plaatsgevonden en er zijn de nodige preventieve maatregelen genoemen”, aldus Rijna.

Rijna herhaalde dat hij heeft toezegd eerlijk en transparant te communiceren over het virus en de situatie. “Mochten zich nieuwe feiten voordoen of mochten nieuwe maatregelen toch nodig blijven, dan zullen wij daarover zo spoedig mogelijk communiceren”, beloofde de Eerste burger.

