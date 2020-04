Akkermans Auto Supplies autogarage Bonaire is de exclusieve dealer van Hyundai, Ford en Mitsubishi auto’s op het eiland Bonaire. Akkermans Auto Supplies verkoopt zowel betaalbare als luxere automerken en modellen. Daarnaast is er een uitgebreide lijn bedrijfsauto’s en bussen. In de showroom staan vrijwel alle modellen van de drie merken. Het salesteam staat klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Marktleider op Bonaire

Al jaren is Akkermans Auto Supplies de marktleider op Bonaire op het gebied van auto distributie en de garage biedt de kwaliteit welke men mag verwachten van Hyundai, Ford en Mitsubishi auto’s.

Reparatie en onderhoud

In de garage is een deskundig team aan het werk voor onderhoud en reparatie en het plaatsen van nieuwe onderdelen. Ook is er een eigen spuiterij. Er zijn van alle grote merken onderdelen op voorraad.

Ook na schade kun je bij Akkermans op de schadeafdeling terecht voor advies, reparatie en spuitwerk.

Akkermans Auto Supplies autogarage Bonaire voor bedrijven

Heb je een klein of groot bedrijf ? Akkermans leased ook auto’s. Informeer naar de mogelijkheden! Tevens zijn er diverse bedrijfsauto’s van bestelbusjes tot passagiersbussen en vorkheftruck.

Kom eens binnen voor een kop koffie en laat je verassen door de professionaliteit van het verkoopteam van Akkermans Auto Supplies.

Openingstijden

De showroom en garage zijn open van maandag tot vrijdag van 7.30 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag en zondag is Akkermans gesloten.

Adres : Kaya Amsterdam 21

Telefoon : +599 717 8667

E-mail : info@akkermansbonaire.com

Website : www.akkermansbonaire.com

Facebook: Akkermans op Facebook