Kralendijk – De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) geeft aan dat zij in maart en april de afhandeling van bouwvergunningen en vestigingsvergunningen hebben kunnen versnellen.

De reden voor de snellere afgifte is vooral gelegen in het feit dat de baliefunctie tijdelijk is komen te vervallen. Hierdoor heeft de dienst meer tijd om aanvragen af te handelen.

Daarnaast is intern ondersteuning ingezet om de afhandelingsprocedure te versnellen. Directeur Etienne van der Horst is blij met de ontwikkeling. “De bouwsector ligt niet stil en er kunnen nu meer bouwprojecten van start. Ook kunnen ondernemers nu sneller van start met hun bedrijf.”

Bouwvergunningen

Tussen 16 maart t/m 9 april 2020 zijn er 102 bouwvergunningen verleend. Dit is één derde deel van het totaal aantal bouwvergunningen die in heel 2019 zijn verleend (314 vergunningen). De 102 verleende vergunningen zijn goed voor een totale bouwwaarde van USD 15.5 miljoen.

Vestigingsvergunningen

In dezelfde periode is ook een groot aantal vestigingsvergunningen afgegeven, namelijk 102. In 2019 zijn in totaal 663 vestigingsvergunningen verleend.