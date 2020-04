10 Gedeeld

Kralendijk – Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft strengere regels gesteld voor het beginnen van een supermarkt in een woonwijk. Een buurtsupermarkt is een kleine supermarkt met een beperkt aanbod.

Men kan nu alleen een buurtsupermarktvergunning krijgen als men voldoet aan de volgende regels:

De buurtsupermarkt is niet groter dan 300 m 2 . Daarnaast mag er plek zijn voor opslag. De plek voor opslag mag niet groter zijn dan 200 m 2 .

. Daarnaast mag er plek zijn voor opslag. De plek voor opslag mag niet groter zijn dan 200 m . Er is binnen 250 meter hemelsbreed niet een andere buurtsupermarkt in het woongebied.

Er voldaan wordt aan de bestaande regels voor buurtsupermarkten. Die blijven gelden. U vindt ze in artikel 52.5.5 ROB.

De overheid vindt het belangrijk dat woonwijken prettige plekken zijn voor inwoners. Te veel buurtsupermarkten, of te grote supermarkten in een buurt geeft overlast. Bijvoorbeeld door het verkeer dat op de buurtsupermarkten afkomt. Daarom zijn deze strengere regels gemaakt.

Iedereen die een buurtsupermarkt wil beginnen, doet een verzoek tot wijziging van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Het bestuurscollege bekijkt of ze daar toestemming voor geeft. Met deze strengere regels wil het bestuurscollege de levenskwaliteit in de Bonairiaanse woonwijken verzekeren. Het beleid draagt ook bij aan een betere verdeling van de voorzieningen in wijken.