Gezaghebber Rijna in gesprek met de eigenaar van Caribe Supermarket. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Gezaghebber Edison Rijna heeft zaterdagavond, samen met leden van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en ambtenaren van de afdeling Toezicht & Handhaving, persoonlijk polshoogte genomen als het gaat om de naleving van de voorschriften om afstand van elkaar te houden.

Bonaire.nu ging samen met het controleteam op stap en kon met eigen ogen zien hoe het gesteld is met de regels van social distancing op het eiland.

In het kader van de actie werden diverse ‘snèks’, een tweetal supermarkten, een aantal restaurants en diverse bars op het eiland bezocht.

Supermarkten keurig op orde

Zowel Caribe Supermarket als het nabijgelegen Van den Tweel hebben de zaken keurig op orde. Caribe Supermarkt spoort klanten middels handgeschreven posters aan, niet onnodig in de winkel rond te blijven hangen.

Bij Van den Tweel wordt elk karretje ontsmet dat door de klant wordt ingeleverd. De klanten houden keurig anderhalve meter afstand van elkaar. Daarnaast heeft de supermarkt ook stickers aangebracht die de gewenste afstand visualiseert.

Gezaghebber Rijna en KPCN korpschef Jose Rosales laten zien hoe het moet. Foto: ABC Online Media

‘Snèks’

Bij de ‘snèks’ is de situatie minder rooskleurig. Hier staan mensen erg dicht op elkaar. Een aantal mannen is druk in gesprek met dames van -in elk geval op het oog- de wat lichtere zeden. De mannen reageren in eerste instantie wat agressief op het binnentredende gezag. “Waarom maken jullie foto’s?” klinkt het boos van een aantal kanten. Als de gezaghebber het doel van de actie uitlegt, is de zaak snel gesust. “Denk aan het houden van anderhalve meter afstand mensen. Het is voor jullie eigen bestwil”, waarschuwt Rijna vaderlijk. Korpschef Rosales kijkt goedkeurend toe.

Rincon

Na het bezoek aan een aantal gelegenheden te Playa, gaat de controle voort in Rincon. In Rincon is het, ondanks de drukte bij enkele uitgaansgelegenheden, rustig en geordend. Mensen zitten nergens te dicht op elkaar.

In Rincon wordt vooral gemoedelijk gereageerd

De kleine stoet aan gezagdragers en controlemedewerkers gaat verder naar de BBQ-2-GO foodtruck op weg naar het stadion van Rincon. Zoals de naam al aangeeft kan er alleen worden afgehaald. De wachtenden staan bijna allemaal op minstens anderhalve meter van elkaar, tenzij ze samen zijn gekomen.

“Dit is de eerste keer dat ik hier eten kom halen, en gelijk is er een controle”, zegt een oudere dame verlegen lachend. Iedereen is echter beleefd en respectvol. Enkele wachtenden spreken de gezaghebber bemoedigend toe. “Succes met uw werk”, klinkt het.

Bij BBQ-2-GO is alles netjes in orde. De afhalers staan ver van elkaar af. Foto: ABC Online Media.

Gezaghebber Rijna roept bij elk bezoek de aanwezigen op de regels na te leven. “Zo voorkomen we dat we drastischere maatregelen moeten nemen”, legt hij telkens geduldig uit.