De Boeing stond afgelopen vrijdag op Curaçao

Kralendijk – In de loop van vrijdag zullen er twee repatriëringsvluchten landen op Bonaire. Het gaat om een KLM vlucht met 37 mensen aan boord voor Bonaire en een vlucht van Sarpa uit Colombia met 7 mensen aan boord.

De KLM komt met een Boeing 777-306 en volgens de vliegclub Falki Aviation is dit de eerste keer dat deze grote Boeing van de KLM landt op Bonaire. De Boeing is vanmorgen vroeg vertrokken en zal 37 mensen afzetten op Bonaire en doorvliegen naar Curaçao. Er is aan boord rekening gehouden met social distancing voor de passagiers.

Na aankomst worden de passagiers direct overgebracht naar het Buddy Dive Resort waar ze twee weken in verplichte quarantaine gaan.