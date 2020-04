36 Gedeeld

Kralendijk – De repatrianten die vandaag aankomen op Bonaire verblijven in het Buddy Dive Resort. Hier zijn ze verplicht om 2 weken op hun kamer te blijven. Tijdens deze twee weken hebben ze alleen direct contact met een buddy. Deze buddy wordt hen toegewezen en is geen familielid of bekende.

De groep buddy’s is samengesteld door het Coördinatieteam Repatriering en bestaat uit ambtenaren die opgeleid zijn om problemen te herkennen en direct de juiste stappen kunnen volgen. Denk hierbij aan maatschappelijk werkers.

Toezicht

Voor deze eerste groep staat een strak protocol dat gedurende de periode kan worden bijgesteld. Zo is het in eerste instantie niet mogelijk om zich buiten het balkon of terras begeven. De controle hierop wordt uitgevoerd door een groep beveiligers van Delta Security.