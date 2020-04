325 Gedeeld

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna verwelkomde vanmiddag de ingezetenen op de eerste repatriëringsvlucht. Hij deed dit door in het toestel de passagiers toe te spreken via de intercom. Hij was niet alleen, de vlucht trok veel bekijks rondom het vliegveld. Met name op Playa Palu di Mangel (Donkey Beach) was het druk.

Kijkers kwamen om naar de aankomende bezoekers te zwaaien en ze welkom te heten maar ook om het grote KLM toestel, de Boeing 777, te zien landen op Bonaire. Een enkeling vond het een emotioneel moment om na 20 dagen weer een KLM te zien landen op Bonaire. Het laatste toestel vertrok op 28 maart.